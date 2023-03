Immobilienverkauf durch Engagement und Erfahrung

Kaltenkirchen (em/lm) Durch Kompetenz und Hingabe zur passenden Immobilie! Das Familienunternehmen Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG unter der Geschäftsführung der Geschwister Nicole und Thore Hoffmann setzt auf Fleiß, Professionalität und Leidenschaft.



„Unser Erfolg der letzten Jahre ist kein Zufall“, so Nicole Hoffmann, zuständig für die Unternehmensentwicklung. „Das A und O sind unsere geschulten Mitarbeiter. Durch regelmäßige Gespräche, verbunden mit Ablaufanalysen und Zielvereinbarungen, wird unsere Firmenphilosophie an den jeweiligen Innenund Außendienstler Stück für Stück herangetragen. Dass diese Philosophie die Richtige ist, zeigen die Kaufvertragsabschlüsse. Zum Ende des Jahres werden diese wohl bei 140 Stück liegen. „Diese Zahl zeichnet sich derzeit ab. Sie ist Ergebnis ständiger Weiterentwicklung sowie des Einsatzes jedes einzelnen Mitarbeiters. Wer bei uns als Verkäufer startet, muss bereit sein, unsere Struktur anzunehmen und zu leben. Denn diese führt zum maximalen Erfolg. Dieser entsteht dann, wenn der Kunde rundum zufrieden ist und uns weiterempfehlen mag“, so Nicole Hoffmann weiter.

Die ständige Weiterentwicklung führte bereits im Jahr 2012 zu einem weiteren Vermarktungsbereich. „Unser Unternehmen ist nunmehr auch verstärkt in der Vermittlung von Gewerbeimmobilien erfolgreich tätig. Dies kann eine kleine Bürovermietung, aber auch der Verkauf eines Bürogebäudes oder Lagerflächen sein. Die Herausforderung ist hierbei, die Möglichkeiten des Gebäudes zu erkennen. Durch Entkernung, Umbaumaßnahmen oder auch Umwidmungen können aus zuerst „schwer vermittelbaren Immobilien“ ganz tolle Projekte werden. Hier sind ein wenig Vorstellungskraft und Kreativität unabdingbar“, erklärt Gewerbespezialist und Verkaufsprofi Thore Hoffmann. Derzeit sucht das Unternehmen eine Ladenfläche in Hamburg- Eppendorf oder Harvestehude. Hier soll schon bald eine weitere Geschäftsstelle des Familienunternehmens eröffnen.



Foto: Die Geschäftsführung, bestehend aus den Geschwistern Nicole und Thore Hoffmann, garantieren ihren Kunden durch umfangreiches Know-how die passende Immobilienvermittlung.

Veröffentlicht am: 02.12.2013