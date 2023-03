Impulsseminar: „Stress ohne Macht“ am 6. September

Hamburg (th) Kern.Impuls stellt Nazim Bayram als ersten offiziellen Kern.Impuls Speaker vor! Das Impulsseminar „Stress ohne Macht“ von Nazim Bayram findet am 6. September in der Messehalle Hamburg-Schnelsen statt.





Vita

Nazim Bayram ist „Change“ in Person. Als Change Experte und Business Coach in einem internationalen Konzern und selbstständiger Coach für Unternehmer begleitet er seit Jahren Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams erfolgreich in Veränderungsprozessen. Mit seiner Philosophie „Inspiration“, „Emotion“ und „Motivation“ hat er über 1200 Menschen für Change inspiriert und wurde mit dem „Award for Excellence“ ausgezeichnet. Seine Leidenschaft entfaltete er sukzessive durch die persönliche Veränderung und seine Weiterbildungen zum Personal & Business Coach (IHK/CCI), Systemisch-konstruktivistischer Einzel- und Teamcoach im Management (HH-Schule) mit wissenschaftlichem Wirkungsnachweis und Erfahrungen in der Tiefenpsychologie.



Sein Fokus ist der wertvolle Mensch und seine Stärken sind u.a.:

-inspirierend emotionale Vorträge (Change, Health, Motivation, Leadership, Lean, )

-Coaching für Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams

-Seminarkonzeption und Durchführung (Change, Teamentwicklung und Konfliktlösung)

-Werte- und Motivanalyse, Leitbild- und Visionsentwicklung



Seminarbeschreibung

Mitarbeiter, die unter Stress- und Burn-out Symptomen leiden, füllen die Wartezimmer. Gleichzeitig schießen die Kosten für Arbeitgeber (Abwesenheitsrate, Fehlzeiten, Krankheitskosten) in Deutschland in die Höhe. Aussagen wie, „Es ist alles so stressig!“ oder „Ständig müssen wir erreichbar sein!“ signalisieren eine Abhängigkeit von äußeren Einflüssen und ein Gefühl der Ohnmacht. Wird diese Konzeption beibehalten, wird Stress unkontrollierbar und der Organismus zieht irgendwann die Notbremse. In diesem Vortrag erfahren Sie anhand aktueller Praxisbeispiele, welche persönlichen Prägungen das Gefühl der Überforderung begünstigen und wie dem Stress bewusst die Stirn geboten werden kann.



Alle Informationen zu diesem Seminar finden Sie unter:

www.kernimpuls.de/event/14/2017-09-06/stress-ohne-macht.



Veröffentlicht am: 07.06.2017