Impulsvortrag "Gewohnheiten u. Verhaltensmuster"

SCHÖNE AUSZEIT - 20249 HH -Schrammsweg 8a (em) Impulsvortrag mit Mentalcoach Viola Möbius - "GEWOHNHEITEN und VERHALTENSMUSTER"



Gefühlsgewohnheiten, Denkgewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten - wir sind selbst unsere größten Boykottierer und merken es nicht einmal. Das wollen wir lernen zu ändern!



Freut Euch auf einen ganz besonders inspirierenden Abend mit Mentalcoach Viola Möbius. Sie ist eine überaus spritzige und spannende Persönlichkeit und daher sehr gefragt als Referentin/Coach bei namhaften Firmen. Zu Recht, wie ich finde. Dank ihrem Wortwitz regen selbst trockene Fakten zum Schmunzeln an. Auch als Krimi-Autorin hat sie großen Erfolg. Ich konnte sie schon erleben - und bin begeistert.



Daher möchte ich meinen Kontakten bzw. Gästen der SCHÖNEN AUSZEIT auch die Gelegenheit bieten, diese Powerfrau und ihre "effiziente" Arbeitsweise kennen zu lernen. Ausführliche Infos über den Inhalt des Vortrags: www.vollgas-ins-leben.de oder zur Person: www.violamoebius.com



Das Thema des Abends ist: "Gewohnheiten und Verhaltensmuster" Dabei geht es nicht um liebevolle Gewohnheiten, die Balsam für die Seele sind, sondern um Muster - wie ich über Glücklich- oder Unglücklichsein denke und mich unbewusst danach verhalte. Warum ich immer etwas aufschiebe und so am Leben vorbei schramme. Um das "keine Zeit haben" - und was wirklich dahinter steckt. Warum ich alles persönlich nehme. Wie ich auf Kritik reagiere. Das sind Muster und Gewohnheiten, um die es geht...



Teilnahme: Impulsvortrag, Pausensnack, Wasser - 39 Euro



Wir freuen uns auf Dich/Sie!

