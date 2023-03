In der Trauer Mitarbeiter begleiten und stärken

25.05.2016 | 09:00 Uhr | Beratungsstelle CHARON | Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg



Beratungsstelle CHARON (em) Menschen in Trauer begegnen wir nicht nur im Privatbereich, sondern auch im beruflichen Alltag.

Das Führen von Wiedereingliederungs- oder Rückkehrgesprächen sowie die Begleitung in Krisensituationen gehören zum Alltag von beratenden Mitarbeitern in Unternehmen.

Doch wie sieht es aus, wenn ein Todesfall einen Mitarbeiter aus der Bahn wirft? Im Umgang mit trauernden Menschen gibt es keine „Patentrezepte“, aber durch einen ressourcen-orientierten Blickwinkel sowie der eigenen Haltung gegenüber den Themen Sterben, Tod und Trauer, kann der Umgang mit trauernden Menschen positiv und stärkend gelingen. Der Mitarbeitende fühlt sich gesehen und in seinem Trauerprozess ernst genommen.

Für das betriebliche Eingliederungs- sowie Gesundheitsmanagement ist das eine wichtige Voraussetzung.



Die Veranstaltung gibt hilfreiche Impulse für einen gesunden und authentischen Umgang speziell mit trauernden Menschen.



Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter im Personalwesen, Personal- und Betriebsräte, Sozialberater, Schwerbehindertenvertreter sowie betriebliche Multiplikatoren.





Veröffentlicht am: 23.03.2016