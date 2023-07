Veröffentlicht am 06.07.2023



Bereits zum dritten Mal findet im Kreis Segeberg die Aktion „Kultur trifft Leerstand“ statt. Auch in der Stadt Kaltenkirchen gibt es eine entsprechende Veranstaltung.







Am 03.07.2023 gestalten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kaltenkirchen im Ohland-Park den leerstehenden, ehemaligen Aldi-Markt und stellen dort ihre Arbeiten und Werke zum Thema „Stadtjubiläum – 50 Jahre Stadtrechte Kaltenkirchen“ aus. Da es sich um eine Schaufenster-Ausstellung handelt, kann sie rund um die Uhr besucht werden.







Das Kunstprofil hat viel Kreativität bewiesen und eine runde Leinwand zum Thema „Stadtjubiläum“ gestaltet. Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen haben Stadt-Silhouetten als Kratzbilder erschaffen.







An der Ausstellung beteiligt sind zudem der Grundkurs den Q1-Jahrgangs und einige 5., 6. und 7. Klassen. Zu sehen sind zum Beispiel:





• „Lieblingsort in Kaltenkirchen“ – Kleinformatige Ölmalereien

• „Attraktives Stadtzentrum" – Malerische Umgestaltung des Marktplatzes: Visionen, diesen umzugestalten

• Frottagen und Materialuntersuchungen vom Ort



Das Projekt wird begleitet durch die Kunstlehrerinnen des Gymnasiums Kiara Velleuer, Coralie Dix und LauraEngelhart.







Bürgervorsteher Raimund Neumann, Sabine Ohlrich und Susanne Ammermann, beide Wirtschaftsförderung Stadt Kaltenkirchen, sowie Andreas Findeisen, der die Räumlichkeiten bereitstellende Marktleiter des famila-Marktes und in Personalunion des Ohland-Parks, dürfen sich als Erste mit der Presse einen Eindruck von der künstlerischen Vielfalt der Schülerinnen und Schüler machen.







„Wirklich beeindruckend und absolut sehenswert diese Aktion. Danke an die Akteure. Zum Glück haben wir in Kaltenkirchen aktuell kaum Leerstand bei den Geschäften.“, so Bürgermeister Hanno Krause.







In der Zeit vom 05.07. bis 12.07.2023 werden im Rahmen der Aktion „Kultur trifft Leerstand“ auch in den Städten Bad Bramstedt, Wahlstedt und Bad Segeberg sowie im Dorf Hitzhusen leerstehende Geschäfte mit Arbeiten von Kulturschaffenden, Schülerinnen und Schülern „künstlerisch gefüllt“.







Zur offiziellen kreisweiten Eröffnungsveranstaltung mit Livemusik von „Minne and his Soulmates“ am Mittwoch, den 05.07.2023, um 18 Uhr, sind alle Kunstinteressierten in der Kalkbergoase in Bad Segeberg willkommen.