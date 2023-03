In ruhiger Lage entspannt präsentieren und tagen

Hamburg (lmp/tk) Vor den Toren Hamburgs liegt im Regionalpark Rosengarten das GreenLine Hotel Holst. Es bietet zehn Räume für Tagungen, Seminare und Vorstellungsgespräche. Nach einer Tagung kann in der 300 Quadratmeter großen Bade- und Saunalandschaft „Vitals-Therme“ entspannt und neue Kräfte für den Alltag gesammelt werden. Die 69 Zimmer im 3-Sterne-Hotel bieten ein modernes Ambiente zum Wohlfühlen.



bietet beste Voraussetzungen für beruflichen Weiterbildung, Tagungen, Meetings oder Konferenzen. Die bis zu 125 Quadratmeter großen Räume bieten Platz für bis zu 70 Personen. „Diese eignen sich besonders gut für kleinere Veranstaltungen und Events“, berichtet Geschäftsführer Peter Holst. Die größeren Tagungsräume sind auf verschiedenen Ebenen angeordnet und können jeweils mit mehreren Gruppenräumen genutzt werden. Alle Räume verfügen über Tageslicht und einige über eine eigene, ruhig gelegene Terrasse für die Kaffeepause oder das Arbeiten an der frischen Luft. Es werden sehr variable Arrangements mit kompletter Technik und WLAN Nutzung angeboten.



Tagung, Entspannung, Freizeit

Im Restaurant oder in der urig gestalteten Weingrotte im Hotel Holst werden die Gäste nach allen Regeln der kulinarischen Kunst verwöhnt. Die eigene „Vitalis-Therme“ des Hotel Holst mit drei Dampfbädern, zwei Saunen, einem Schwimmbad sowie einem eigenen Beautybereich bietet reichlich Entspannungsmöglichkeiten. Die waldreiche Hügellandschaft der Harburger und der Schwarzen Berge ist einzigartig im ansonsten eher flachen Hamburger Umland. „Unser GreenLine Hotel Holst liegt zentral und ruhig im Forst Rosengarten, zwischen Hamburg, Lüneburg und Stade. Es ist vier Kilometer von der Stadtgrenze und 30 Kilometer von der Stadtmitte Hamburgs entfernt und verfügt über eine optimale Anbindung an die Autobahn sowie an öffentliche Verkehrsmittel“, so Peter Holst, der bereits in der fünften Generation das Tagungshotel betreibt. „Im Hotel eigenen Garten und im nahegelegenen Waldstück können verschiedene teambildende Outdoor- Trainings unter anderem im Hochseilgarten mit der Firma Cross Consulting organisiert werden.“

Veröffentlicht am: 18.11.2013