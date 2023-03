„In Shanghai habe ich meine wahre Berufung gefunden“

Norderstedt (sw/lm) „Coaching ist ein Transportmittel vom Ist- Zustand zum Wunsch-Zustand“ lautet die Definition von Selbstwert- und Gesundheitscoach K. Beate Richter. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Pinneberg befragte sie zu ihren speziellen Aufgaben als „Aufrichterin“.



Frau Richter, wie kamen Sie auf die Idee, als Coach zu arbeiten? Gibt es eventuell eine interessante Geschichte?

Mein Mann hat mich 2005 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm nach China zu gehen. Dort traf ich einen Coach, dessen Arbeit mich schwer begeistert hat. Ich hatte das große Glück, mich durch meine Zeit in Shanghai neu finden zu können. Dort in Shanghai habe ich auch meine ersten Erfahrungen als Coach gesammelt. Als ,Aufrichterin’ habe ich die Arbeit, die ich schon immer machen wollte, gefunden. Schon immer habe ich gerne Menschen unterstützend zur Seite gestanden, auch in meiner Zeit in der Finanzberatung. Anfangs hatte ich Bedenken, ob ich aufgrund meines Alters keinen Neuanfang wagen sollte. Aber dann habe ich viel in Fort- und Weiterbildungen investiert und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Nach sieben Jahren in Shanghai lebe ich nun seit Anfang 2012 wieder in Deutschland. Meine Kunden profitieren nicht nur von meiner Weltoffenheit, sondern auch von flexiblem, vorurteilsfreien ,Möglichkeitsdenken’.



Haben Sie noch weitere Mitarbeiter, die Sie bei Ihrer Arbeit als Coach unterstützen?

Ich betreibe eine ,vernetzte One-Woman-Show’, wie ich immer so schön sage. Tatsächlich bin ich alleine für meine Klienten da, kann aber, wenn es nötig ist, auf ein großes Netz an professionellen Kollegen zurückgreifen.



Was zeichnet Sie als ,Aufrichterin’ besonders aus?

Ich helfe meinen Klienten, ihren inneren Diamanten zu finden. Sie haben bereits alle Antworten in sich, sie können nur den Zugang nicht finden. Es hat sich im Laufe der Jahre zu viel angesammelt, was auf den Antworten liegt, und den Menschen belastet. Durch verschiedene Erlebnisse und Prägungen fehlt das Selbstvertrauen, einfach in sich zu gehen und die Antworten selbst zu suchen. Ich helfe meinen Klienten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre Träume, die schon lange in ihnen schlummern, endlich zu verwirklichen. Bei mir geht es wirklich um den Menschen an sich. Zusätzlich zu den Coaching-Werkzeugen biete ich noch manche unkonventionelle Lösungsansätze und ganzheitliche Vorgehensweisen für nachhaltige Ergebnisse an. Wenn jemand meinen Klienten oder seine Idee für ,verrückt’ hält, dann verrücke ich gemeinsam mit ihm besagten Rahmen, so lange, bis der neue Rahmen passt.



Wie können auch Unternehmen von Ihrer Arbeit profitieren?

Ich arbeite ich arbeite als Selbstwert- und als Gesundheitscoach, zertifiziert von zwei renommierten Instituten. Das heißt, wenn es darum geht, die eigene Gesundheit und die der Mitarbeiter zur erhalten bin ich auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Ich sage immer, nur gesunde Menschen erschaffen gutes Geld. Deshalb ist es wichtig, Themen wie Rauchentwöhnung, Stressmanagement, Gewichtsreduktion und Burn-out-Prophylaxe auch im eigenen Unternehmen anzusprechen und so die bestmöglichen Ergebnisse für alle zu erzielen. Ich begleite meine Klienten gerne beim Auffinden ihrer eigenen Kraft und unterstütze sie dabei, ihr Potential voll auszuschöpfen. Mehr Selbstsicherheit führt zu besseren Ergebnissen und weniger Stress.



Welche Kundengruppen sollen sich von Ihnen besonders angesprochen fühlen?

Ich möchte mit dem Mittelstand arbeiten, denn er ist das Rückgrat der Wirtschaft. Die mittelständischen Unternehmerinnen in unserer Gesellschaft zu bestärken und zu unterstüzen sehe ich als meine persönliche Aufgabe.



Was planen Sie für die Zukunft?

Ich möchte gerne all meine Erfahrungen aus meinen diversen Ausbildungen, Lebens- und Berufserfahrungen kombinieren um mehr Menschen darin unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen, ihr Potential voll auszuschöpfen und gesund und authentisch zu leben. Ausserdem suche ich gegenwärtig nach Möglichkeiten, wie ich meine gewonnenen Erfahrungen aus meinem Leben in Shanghai nutzbringend einsetzen kann, um Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen.



Zum Schluss, wenn Sie mögen, haben Sie einen persönlichen Wunsch?

Ich möchte gern ein bis zweimal im Jahr in Shanghai und Asien arbeiten und suche nach Unternehmen, die Mitarbeiter nach China entsenden wollen und mich engagieren, um diese Mitarbeiter und deren Familienangehörige darauf vorzubereiten und weiter zu begleiten, damit die Entsendung erfolgreich wird.



Foto: Langjährige Erfahrung und eine professionelle Arbeitsweise: Das zeichnet die „Aufrichterin“ K. Beate Richter aus.

Veröffentlicht am: 10.01.2013