Individuell und persönlich

Neumünster (cs) Mit 18 Mitarbeitern bietet brückner büro systeme individuelle, schnelle und persönliche Beratung in den Bereichen Hard- und Software, Büromaschinen sowie Büro- und Objekteinrichtung.



„In der Büro- und Objekteinrichtung ist eine bedarfsgerechte Planung der Arbeitsplätze der wichtigste Faktor“, so der Fachmann Sven Friedrichsen. Für ein effizientes Arbeiten wird vor Ort eine umfassende Analyse der Arbeitsabläufe vorgenommen. So kann das Team das Büro ganz nach den Anforderungen des jeweiligen Kunden planen. Mit den Büromöbeln von Febrü arbeitet brückner büro systeme mit einem deutschen Hersteller, der eine schnelle Lieferung und Montage, sowie individuelle Lösungen zu fairen Preisen möglich macht. Für ein gesundes Arbeiten werden auch die Akustik, die Beleuchtung und das „gesunde Sitzen“ im Raumkonzept berücksichtigt.



Für die Bürodrehstühle von interstuhl bietet brückner büro systeme als Service ein kostenloses Probesitzen in den Büroräumen des Kunden an, um so die Möglichkeit zu geben, sich von der rückenschonenden Qualität im täglichen Einsatz zu überzeugen. Das Team von brückner büro systeme steht für Fragen zu allen Bereichen der Büroeinrichtung, EDV-Netzwerktechnik und der Büromaschinenausstattung gerne zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 11.05.2011