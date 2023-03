Individuelle Einrichtungen nach Maß

Quickborn (jj/mo) Auf der Suche nach etwas Besonderem? Tischlermeister Wolfgang Spinzig und sein Team sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und fertigen ihren Kunden alles an, was sie sich wünschen.



„Direkt nach meiner Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht“, erzäht Wolfgang Spinzig. „Schon immer stand die Kundenzufriedenheit bei meiner Arbeit an erster Stelle. Exklusive Möbel nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden sind das Ergebnis.“



Eine Tischlerei mit Erfahrung und Tradition

Seit 1980, als Wolfgang Spinzig sich auf 65 Quadratmetern Werkstattfläche noch mit Restaurationen, Reparaturen und Innenausbau beschäftigte, hat sich vieles verändert. Mittlerweile arbeiten 21 Mitarbeiter auf mehr als 600 Quadratmeter Produktionsfläche. Moderne Maschinen und traditionelles Handwerk ergeben ein großes Leistungsrepertoire. Neben jeglichen Möblierungen für Wohn-, Schlaf- oder Badezimmer, haben die Fachleute bereits zahlreiche Geschäftsräumlichkeiten, unter anderem großer Banken, ausgestattet. Wer also Wert auf Zuverlässigkeit, gutes altes Handwerk in modernster Ausführung und Möbel nach Wunsch hat, sollte sich an die Tischlerei Spinzig wenden. Sonderanfertigungen sind hier kein Problem.

Veröffentlicht am: 05.11.2012