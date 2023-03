Individuelle Lösungen

Norderstedt (lm/ls) Höheres Arbeitsaufkommen oder Personalengpässe: Es gibt viele Gründe, sich als Unternehmen für eine Kooperation mit Personaldienstleistern wie AGIL zu entscheiden. AGIL plant und entwickelt für seine Kunden die gesamte Personalplanung, das Recruitment, Controlling und die Administration entsprechend der Richtlinien ab.



Seit März wird die Region Schleswig- Holstein durch die Niederlassung in Nordestedt abgedeckt. „Elektrotechnik sowie Metallbearbeitung und -verarbeitung sind unsere Spezialgebiete, ebenso wie die Bereiche Logistik und Gewerbe“, erklärt Niederlassungsleiter Thorsten Märker. Aber auch andere, diverse Einsatzbereiche werden kompetent versorgt. Durch sehr gute Berufschancen, kontinuierliche, dauerhafte Einsätze und übertarifliche Bezahlung sind die Arbeitnehmern der AGIL Gruppe hochmotiviert. Auch zählen neben den Qualifikationen die Persönlichkeit und der Charakter der Mitarbeiter. Und der Erfolg dieses Konzeptes spricht für sich. Neben dem Hauptsitz in Hamburg- Harburg seit 2004, existieren weitere Standorte in Winsen an der Luhe sowie in Pinneberg und jetzt auch in Norderstedt.



Foto: „Profitieren Sie von unserer Erfahrung, wir stellen Ihnen für die jeweiligen Einsatzbereiche mit Hilfe von exakten Profilen genau den richtigen Arbeitnehmer bereit – auch kurzfristig“, verspricht Thorsten Märker, Niederlassungsleiter in Norderstedt.

