Industrie 4.0-Forschung im Überblick

Frankfurt (em) Ergebnisse aus der Forschung entscheiden maßgeblich über die Positionierung von Industrie 4.0 „Made in Germany“ im internationalen Wettbewerb.



„Insbesondere die Vernetzung der relevanten Akteure sowie der schnelle Transfer von Forschungsergebnissen in die Breite der industriellen Praxis sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um den Industriestandort Deutschland bei Industrie 4.0 an der internationalen Spitze zu halten“, betont Hartmut Rauen, stellvertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer.





Vor diesem Hintergrund versteht sich die VDMA-Sammlung „I4.0-Forschung an deutschen Forschungsinstituten" als wertvoller Überblick, der umfassend zur 4.0-Forschungslandschaft in Deutschland informiert.



Ziel der Übersicht ist es, Unternehmen und Forschungsinstitute dabei zu unterstützen, Partner für zukünftige Projekte und Aktivitäten im Umfeld von Industrie 4.0 zu finden. Hierzu führt das Verzeichnis mehr als 50 Hochschulen und Institute sowie deren laufende Projekte auf.



„Der Forschungsüberblick ist einer von zahlreichen Bausteinen, mit denen sich der VDMA rund um das Thema Industrie 4.0 engagiert. Im Rahmen des VDMA Forums Industrie 4.0 setzen wir auf den Dreiklang aus Information, Wissenstransfer und Vernetzung“, sagt Rauen.



Im Zentrum der Forumsarbeit steht die praxisorientierte Begleitung der Unternehmen auf ihrem Weg zu Industrie 4.0. Hierzu kommen Experten aus Unternehmen, Wissenschaft und dem VDMA zu den Themenfeldern Forschung und Innovation, Normung und Standards, Mensch und Arbeit sowie Produktionsorganisation und Geschäftsmodelle zusammen.



Zu den Forumsaktivitäten zählen beispielsweise die stark nachgefragten „Lab Touren I40“, die im Exkursionsformat zu den Innovationsstätten deutscher Hochschulen führen. Darüber hinaus bringt der „Forschungskreis I40“ VDMA-Mitglieder zu branchenübergreifenden Forschungsvorhaben zusammen, die im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) aufgesetzt werden.



Das VDMA Forum Industrie 4.0 bietet zudem praxisorientierte Tools, die den Unternehmen eine Unterstützung bei der Diskussion und Umsetzung von Industrie 4.0 im eigenen Firmenkontext bieten. Dazu zählt der der "VDMA-Implementierungsleitfaden Industrie 4.0 für den Mittelstand", der konkrete Ansatzpunkte aufzeigt, mit welchen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen im Unternehmen das Thema Industrie 4.0 gestartet werden kann.



Kern des Leitfadenkonzepts ist ein unternehmensinterner Workshop, dessen Vorgehensweise und Methoden im Leitfaden ausführlich dargestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass der Leitfaden auf die Anforderungen und Potenziale der Unternehmen individuell eingeht und nicht an der Oberfläche bleibt.



Insgesamt betont das VDMA Forum Industrie 4.0 die Bedeutung von Industrie 4.0 für den Mittelstand: „Industrie 4.0 ist ein Thema, das für alle Unternehmensgrößen nutzbringend sein soll, insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Daher sind der interdisziplinäre Wissenstransfer und der Dialog von zentraler Bedeutung“, sagt Dr. Beate Stahl, Projektleiterin im VDMA Forum Industrie 4.0.



VDMA Forum Industrie 4.0 – nächste öffentliche Termine

• Kongress: 8. Deutscher Maschinenbau-Gipfel, 13. und 14. Oktober 2015, Berlin

• Kongress: Industrie 4.0 im Mittelstand – Spitzenstandort NRW, 22. Oktober 2015, Düsseldorf





VDMA Forum Industrie 4.0 – Studien

• „Zukunftsperspektive deutscher Maschinenbau (2014)“

• „Industrie 4.0-Implementierungssleitfaden“ (2015)

• „Industrie 4.0-Readiness“ (in Bearbeitung)

• „Industrie 4.0 Ausbildung und Qualifikation“ (in Bearbeitung)

Veröffentlicht am: 29.09.2015