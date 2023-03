Influencer-Marketing und Word of Mouth Marketing sind wirksame Tools, um die Marke authentisch zu kommunizieren. Sie steigern die Markenbekanntheit und Reichweite in der relevanten Zielgruppe und helfen, Botschaften glaubwürdig zu kommunizieren.



Immer mehr Unternehmen integrieren diese Instrumente in ihre digitale Marketing-Strategie. Ziel ist es, Multiplikatoren und Meinungsmacher mit hohem Einfluss in den sozialen Medien auf die eigene Marke aufmerksam zu machen, um sie als Markenbotschafter zu gewinnen. Doch wie findet man relevante Influencer?

Media Workshop Frankfurt (em) Wie spricht man sie richtig an und welche Ziele sind dabei sinnvoll? Was müssen Kommunikationsverantwortliche beachten und welche Tools helfen weiter? Wie entwickelt man eine passende Strategie und auf welche Plattform sollten Sie dabei setzen? In diesem Media Workshop erfahren Sie, welches Potenzial Influencer Marketing für Ihr Unternehmen oder Ihre Marke hat. Sie lernen die wichtigsten Plattformen und Apps kennen und entwickeln Strategieansätze für Ihre Marketingkommunikation. Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2567





25.09.2017 | 10:00 Uhr | Media Workshop Frankfurt | Alte Mainzer Gasse 10, 60311 Frankfurt



Veröffentlicht am: 08.06.2017