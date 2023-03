Informationen für angehende Wirtschaftsfachwirte

16.06.2015 | 17:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Heidbergstraße 100, 22846 Norderstedt



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Am 16. Juni informiert die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein über die Weiterbildung zu geprüften Wirtschaftsfachwirten (IHK). Interessierte erfahren um 17:00 Uhr in der Heidbergstraße 100 in 22846 Norderstedt alles über Inhalte, berufliche Perspektiven und Fördermöglichkeiten des Lehrgangs.



Das Themenspektrum der Weiterbildung reicht von Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschaft über Marketing und Vertrieb bis zur Unternehmensführung. Der Lehrgang startet am 12. September in Norderstedt und wird mit einer bundesweit einheitlichen Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) abgeschlossen.



Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenlosen Infoveranstaltung bei Charlotte Karl von der Wirtschaftsakademie unter (0 40) 52 56 00 - 06, per E-Mail an norderstedt@wak-sh.de sowie im Internet unter www.wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 05.06.2015