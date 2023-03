Ingenieur- & Spezialtiefbau aus Norddeutschland

Schieren (em) Die Firma Hermann Koth Ingenieurbau GmbH & Co. KG, mit Sitz in Schieren bei Bad Segeberg, ist ein hochspezialisiertes Unternehmen im Bereich des Ingenieur- und Spezialtiefbaus.



Seit über 40 Jahren steht das Familienunternehmen für Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit in den Bereichen des Ingenieur- und Spezialtiefbaus. Ein derzeit aus acht Ingenieuren und zahlreichen weiteren Mitarbeitern bestehendes Team betreut die Kunden kompetent von der Planungsphase an bis hin zur Ausführung der Bauvorhaben. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören insbesondere das Einpressen von Spundbohlen, die Ausführung von Rammarbeiten, Stahlbetonbau, Schweißarbeiten, Wasserbau, Holzbau sowie die Herstellung schlüsselfertiger Baugruben.



Den über 40 gut ausgebildeten Facharbeitern und Angestellten des Unternehmens steht zur Umsetzung der Kundenwünsche ein moderner Maschinenpark zur Verfügung, der permanent erneuert und erweitert wird. Dadurch werden reibungslose Bauabläufe und kurze Bauzeiten garantiert. Inzwischen sind die Leistungen der Firma Hermann Koth Ingenieurbau GmbH & Co. KG daher weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus gefragt. Die Spundwandpressen kommen in ganz Europa zum Einsatz.

Veröffentlicht am: 26.08.2011