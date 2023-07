Veröffentlicht am 04.07.2023

Das Seniorenquartier Kaltenkirchen erhält zukünftig einen neuen Träger: Die Specht Gruppe, die auch die Immobilie realisiert hat, wird den Betrieb der Seniorenresidenz fortführen. Das dort arbeitende Personal, das die Information bereits vor einigen Tagen erhalten hat, wird zu unveränderten Konditionen übernommen. Auch für die Bewohner ändert sich nichts. Die notwendigen Verträge zur Übernahme der Geschäftsanteile und des Geschäftsbetriebs wer- den zurzeit vorbereitet und zeitnah finalisiert.

Das Seniorenquartier Kaltenkirchen wurde im Frühjahr 2020 eröffnet und verfügt über 123 stationäre Pflegeplätze, die in Einzelzimmern, Standardzimmer und Pflegesuiten unterteilt sind. Die Specht Gruppe hat bei der Projektierung und Realisierung dieser Seniorenresidenz viel Herzblut hineingesteckt, insbesondere die Lage direkt am Bahnhof hatte das mittelstän- dische Unternehmen damals überzeugt.

„Wir werden uns wieder stärker im Betrieb engagieren“, sagt Rolf Specht, der seine neue Betreibergesellschaft „Specht Residenzen“ mit ruhiger Hand im derzeit schwierigen Marktum- feld führen möchte. „Wir sind seit 1988 im Pflegemarkt tätig und möchten unsere langjährige Erfahrung nutzen, um pflegebedürftige Menschen gut zu versorgen. Dieser Wunsch wurde und wird immer wieder an uns herangetragen.“ Im Seniorenquartier Kaltenkirchen hat der Unternehmer ein sehr engagiertes Team kennengelernt, dem er weiterhin sein Vertrauen schenkt.



