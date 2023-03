Initiative Elmshorn auf dem besten Weg

Elmshorn (mp/em) Diverse Projekte und Events hat die Initiative Elmshorn für dieses Jahr geplant. Christian Scheinert und Ulf Kremer berichten im Wirtschaftsmagazin über die Bedeutsamsten: „Ein wichtiges Thema wird für die Mitglieder die klare Positionierung der Initiative zum Thema ‚ein schnelles Kommunikationsnetz für Elmshorn‘ sein, um den derzeitigen Standortvorteil weiter zu stärken.“



„Eine Stadt wie Elmshorn verliert ohne ein schnelles Glasfasernetz ihren Standortvorteil, den die Stadt auf Grund ihrer zentralen Lage im Kreis und der hervorragenden Autobahnanbindung unbestritten hat“, betonte Ulf Kremer. Um Elmshorn zu stärken möchte sich die Initiative auch weiterhin verstärkt für die Entwicklung der Innenstadt und damit verbunden für die weitere Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes einsetzen. Elmshorn mit seinen rund 49.000 Einwohnern ist eine bunte, dynamische, moderne, impulsive und als sechstgrößte Stadt Schleswig-Holsteins dennoch eine überschaubare Mittelstadt.



Festival-Standort Elmshorn

Das Schleswig-Holstein Musik Festival zählt zu den herausragenden internationalen Kulturereignissen. Jahr für Jahr kommen viele tausend Besucher in den Genuss ausgezeichneter Konzerte namhafter Musiker. Die Initiative Elmshorn unterstützt Europas größtes Klassikfestival bereits im dritten Jahrzehnt, um so die Stadt als Festival- Standort zu sichern. In der großen Reithalle auf dem Gelände des Holsteiner Verbandes in Elmshorn finden jedes Jahr eindrucksvolle Konzerte statt, die einen Bogen von der klassischen Musik bis hin zur experimentellen Klassik des 20. und 21. Jahrhunderts spannen. Allein dieses Jahr finden wieder drei Konzerte in Elmshorn statt. Jazz’n Roses zum 125-jährigen Jubiläum Einen weiteren Grund zum Feiern bietet ein Mitgliedsunternehmen der Initiative Elmshorn. Denn die W. Kordes’ Söhne Rosenbaumschule feiert ihr 125-jähriges Firmenjubiläum mit einem dreitägigen Event. Passend zum Jubiläum richtet die Initiative Elmshorn das „Jazz’n Roses“, das mittlerweile zur Tradition geworden ist, auf dem Gelände der Rosenbaumschule aus. Erstklassige Musik und eine herrliche Naturkulisse machen den Jazz- Frühschoppen seit Jahren so erfolgreich. Jazzlegenden wie Peter Herbolzheimer und Bill Ramsey oder das weltbekannte Nostalgieensemble Pasadena Roof Orchestra begeisterten in den letzten Jahren ein immer größer werdendes Publikum.



Positiver Trend bei den Mitgliederzahlen

Auch bei der Entwicklung der Mitgliederzahlen setzt sich der positive und erfreuliche Trend fort. Mit 37 Mitgliedsunternehmen verzeichnet die Initiative Elmshorn in diesem Jahr einen neuen Höchststand. So konnten alleine in den letzten zwei Jahren sieben neue Mitglieder begrüßt werden, darunter die ADLERSHORST BAUGENOSSENSCHAFT, DAS FUTTERHAUS Franchise, Eggert Verwaltungs GmbH, heinz feddersen verlag + werbeagentur, W. Kordes’ Söhne Rosenbaumschule, LEIBNIZ Privatschule und Lüchau Baustoffe. „Diese Entwicklung zeigt, dass wir als Interessenvertretung der Wirtschaft anerkannt und gestärkt werden“, erklärt Christian Scheinert.



„Der Euro – das Papier, das Europa zusammenhält?“

Die gemeinsamen Aktivitäten der Mitgliedsunternehmen werden auch in diesem Jahr weiter ausgebaut. So ist beispielsweise geplant im Juni, rechtzeitig vor der Fußballeuropameisterschaft, die Firma FahnenFleck GmbH & Co. KG zu besichtigen. Der Inhaber Andreas Fleck wird die Teilnehmer persönlich durch sein Unternehmen führen. Ein herausragendes Ereignis fand Anfang März 2012 statt. Rund 120 Gäste aus der Elmshorner Wirtschaft folgten der Einladung zum 11. Unternehmer Treffen. Nach einer kurzen Ansprache von Ulf Kremer und einem informativen Vortrag von Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte, Leiter der Europäischen Akademie Berlin, zum Thema „Der Euro – das Papier, das Europa zusammenhält?“ startete eine spannende Fragerunde über die Ursprünge des Euros, deren politische Relevanz und die Auswirkung auf die heutigen Kapitalsysteme. Beim anschließendenden Get- Together im Foyer des Elmshorner Dienstleistungszentrums hatten die Unternehmer die Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen und bestehende aufzufrischen. Ein weiteres Unternehmer Treffen ist bereits für den Herbst geplant. Sehr erfolgreich eingeführt wurde auch das Business-Frühstück, bei dem der Meinungsaustausch mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region im Vordergrund steht. In diesem Jahr sind drei weitere Termine geplant.



Für die Stadt – für die Menschen

Die Initiative Elmshorn hat es sich zum Ziel gesetzt, Attraktivität und Erlebniswert der Stadt Elmshorn zu steigern – für Einwohner und Besucher ebenso wie für Handel und Wirtschaft. Sie stärkt die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und fördert die positive Imagebildung Elmshorns durch Entwicklung und Unterstützung vielfältiger Ideen und Maßnahmen. Kulturelle, soziale und sportliche Angebote sollen den Erlebniswert der Stadt stärken und somit die Attraktivität und das Profil sowohl nach innen als auch nach außen festigen. Diesen Grundsätzen verpflichten sich die Mitglieder der Initiative Elmshorn. Die 1991 gegründete Initiative ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Persönlichkeiten, die wirtschaftlich unabhängig sowie politisch neutral sind und ihre Aktivitäten aus eigenen finanziellen Mitteln bestreiten.

Veröffentlicht am: 04.05.2012