Innovationsberatung für Unternehmer

Freitag | 12.12.2014 | Geschäfsstelle Ahrensburg der IHK Lübeck



Unternehmen in Schleswig-Holstein können jetzt ermitteln lassen, wie innovationsfähig sie sind und wie sie ihre Innovationsfähigkeit verbessern können. Das bieten WTSH und IB.SH mit ihrem gemeinsamen ?Innovations-Check? an. Diese neue Dienstleistung wird von der EU gefördert und ist deshalb für Unternehmen kostenlos.



Ingo Buck, Innovationsberater der WTSH und Cornelia Pankratz, EU-Förderlotsin im Enterprise Europe Network der IB.SH, überprüfen einen halben Tag lang die Fähigkeit eines Unternehmens, innovationsrelevante Prozesse zielgerichtet auszuführen und weiterzuentwickeln. Ergänzend werden Förderinstrumente für Maßnahmen recherchiert. 35 Prozesse, die Innovationen begünstigen und fördern, werden unter die Lupe genommen. In einem strukturierten Interview mit der Geschäftsleitung wird die Ausführungsintensität der Prozesse ermittelt. Aus dem Check resultiert ein umfassender Bericht. Dieser zeigt die Entwicklungspotenziale des Unternehmens für jeden der abgefragten Innovationsprozesse auf. Aus dem Ergebnisbericht, der in einem Abschlussgespräch erläutert wird, ersieht der Unternehmer bzw. die Unternehmerin, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht und welche Schritte als nächstes angeraten sind.



Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmen können sich am 12.12.2014 in der Geschäftsstelle Ahrensburg der IHK Lübeck, Beimoorkamp 6, 22926 Ahrensburg, näher über den Innovations-Check informieren. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der IHK Schleswig-Holstein durchgeführt und beginnt um 13 Uhr.



Veranstaltungsort:

Geschäfsstelle Ahrensburg der IHK Lübeck

Beimoorkamp 6, Ahrensburg



Kontakt:

Ingo Buck, Tel.: 0451 6006 190, buck@wtsh.de

www.schleswig-holstein.de/Wirtschaft/DE/Service/Termine/veranstaltungen_node.html

Veröffentlicht am: 04.12.2014