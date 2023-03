Innovationsoffensive

Hamburg (em/mhp) In innovativen mittelständischen Unternehmen wachsen Umsatz und Beschäftigtenzahl um rund zwei Fünftel schneller gegenüber nicht-innovativen Mittelständlern. Die Umsatzrendite steigt innerhalb von zwei Jahren um 7 Prozent. Dennoch lässt die Weiterentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen im dritten Jahr in Folge nach. Nur 28 Prozent investieren noch in neue Produkte und Prozesse. Welche Ursachen hat diese Entwicklung und welche Instrumente können helfen?



Die bundesweite Roadshow von BVMW, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und AiF Forschung Technik Kommunikation GmbH bietet Mittelständlern, Start-Ups, Wissenschaft und Politik die Möglichkeit, sich am 31. Mai 2017 in der Kühne Logistics University in Hamburg zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen.



Mit der Roadshow 2017 unterstützen die Partner mittelständische Unternehmen und Gründer dabei, das individuelle Innovationspotenzial und die richtigen Fördermöglichkeiten zur Witerentwicklung zu erkennen. Sie informieren über politische Rahmenbedingungen und Chancen für die Gesellschaft. Einfacher Zugang zu technologischem Fortschritt, innovationsfreundliche politische Rahmenbedingungen sowie transparente und unbürokratische Förderrichtlinien sind die Eckpfeiler, um die Innovationsbereitschaft bei Unternehmen zu erhöhen und damit die Gesellschaft voran zu bringen.



Die gesellschaftliche Bedeutung von Fortschritt und Unternehmermut ist Grundlage des Dialogs zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. „Fortschritt braucht Innovationen. Gemeinsam mit unseren Partnern zeigen wir als Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit unserer Offensive, welche Potenziale im deutschen Mittelstand stecken.“ so Steffen Saebisch, Hauptgeschäftsführer der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Veröffentlicht am: 16.05.2017