Innovationstransfer in der Elektro-Luftfahrt

Kaltenkirchen (em/kv) Nicht nur in der Automobilbranche, sondern auch in der Luftfahrt ist Elektromobilität ein großes Zukunftsthema. Yuneecs zweisitziges Elektromotorflugzeug E430 erfüllt als eines der ersten die strengen Zulassungskriterien für den europäischen Luftraum und erhält eine Zulassung vom Fachverband der Ultraleichtflieger in der Bundesrepublik Deutschland (DULV).



Für den wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Elektro-Luftfahrt sorgt kein klassischer Flugzeugbauer, sondern mit Yuneec einer der führenden Entwickler und Produzenten von kommerziell und privat genutzten Drohnen (Unmanned Aerial Vehicles). Der zivile Drohnenhersteller Yuneec setzt auf Wissenstransfer und lässt sein technisches Knowhow aus jahrelanger UAV-Erfahrung in die Entwicklung des E430 einfließen. So werden unter anderem Motor und Regeltechnik in der gleichen unternehmenseigenen Produktionsstätte hergestellt wie die des H520.



„Die Einzelzulassung des ersten zweisitzigen Elektromotorflugzeugs in Europa macht uns sehr stolz, denn es ist das Ergebnis des starken Innovations- und Pioniergeistes unseres Unternehmens“, erläutert Jörg Schamuhn, COO von Yuneec Europe. „Unser Antrieb war schon immer die Begeisterung fürs Fliegen und der technologische Fortschritt, um weltweit qualitativ hochwertigste Fluggeräte vielseitig, sinnvoll und sicher anbieten zu können. Unser Kerngeschäft bleibt der zivile UAV-Bereich, jedoch gibt uns das Projekt E430 viele wichtige Erkenntnisse und demonstriert, wie wichtig uns in der Yuneec-Produktentwicklung Sicherheit und Qualität sind.“



Foto: 2017 Yuneec Europe

Veröffentlicht am: 12.02.2018