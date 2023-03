Innovative Sanitärlösungen

Norderstedt (lm/ab Hochwertige Beratung, Planung und Ausführung von Komplettbädern – dafür steht die Bäder Dunkelmann GmbH seit über 50 Jahren. Um diesem gerecht zu werden, bietet das Unternehmen sämtliche Leistungen aus einer Hand. Ob klein oder groß, für jede Anforderung finden die Badgestalter das passende Konzept.



Dabei achten die Fachkräfte, vom Boden bis zur Decke, auf jedes Detail. „An erster Stelle stehen immer die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden“, so Klaus Dunkelmann, Geschäftsführer der Bäder Dunkelmann GmbH. „Zu unserem Unternehmen gehören ein Montagebetrieb für Sanitär, Heizung und Fliesen sowie eine Werkstatt für Metall- und Corian®-Verarbeitung. So ist es uns möglich, optimal auf die jeweilige Raumsituation einzugehen und durch kreative und flexible Badelemente, Bäder jeder Raumgröße komfortabel und optisch anspruchsvoll zu gestalten.“ Eine Garantie auf alle Leistungen, wie auf die termingerechte Fertigstellung, sowie auf Festpreise für komplette Arbeitsaufträge sorgen des Weiteren für die Zufriedenheit der Kunden. „Bei uns finden Sie keine versteckten Kosten“, verspricht Klaus Dunkelmann.



Badausstellung

In den Räumlichkeiten der Bäder Dunkelmann GmbH finden Interessierte eine umfangreiche Ausstellung zu allen Möglichkeiten der Badgestaltung. „Sie können Lösungen für kleine Bäder bis zum großen Luxus Badezimmer vor Ort anschauen. Badezimmermöbel, Badezimmerfliesen, Duschwannen, bodengleiche Duschen, einfach alles was in ein modernes Bad gehört, können Sie in gelebten Beispielen besichtigen. Besuchen Sie unsere Ausstellung während unserer Öffnungszeiten und lassen Sie sich inspirieren“, lädt Klaus Dunkelmann ein.



www.baederdunkelmann.de

Die Bäder Dunkelmann GmbH präsentiert sich mit einem neu gestalteten Internetauftritt – persönlicher, authentischer und übersichtlicher. Interessierte finden hier neben Informationen zum Team und zum Portfolio ebenfalls eine Reihe von Bad-Beispielen, die die Badgestalter während der letzten 10 Jahre möglich gemacht haben. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer neuen Homepage und möchten uns dafür bei Melanie Kulbach vom Feensupport Hamburger Internetmarketing herzlich für die Umsetzung bedanken“, so Klaus Dunkelmann abschließend.

Veröffentlicht am: 11.01.2016