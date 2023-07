Veröffentlicht am 26.07.2023

Norderstedt (em) Ein Leuchtturmprojekt der Wirtschaft soll bald in Norderstedt entstehen. Dort, wo das wirtschaftliche Herz Südholsteins schlägt, plant die traditionsreiche Wohnungsbaugesellschaft Plambeck GmbH & Co. KG ein innovatives Gebäude, das einzigartig in Deutschland sein wird. ATMEO heißt das innovative Projekt, ein Haus aus Vollholz mit mehr als ausgeglichener CO2-Bilanz. Geplant wird dies von einem Projektteam Plambecks in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Plambeck zieht mit seiner Zentrale ein und bietet von den insgesamt 3.000 Quadratmetern Nutzfläche Raum für das Co-Working, den Ableger des auch von der IHK mitinitiierten und unterstützten Lübecker Accelerators Gateway49 und kleine Wohnungen für Auszubildende an. „Wohnen und Vernetzen ist unsere Idee. Unser ATMEO wird Norderstedt noch attraktiver machen“, kündigte Geschäftsführer Steffen Becker beim Besuch von Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, im Zuge der IHK-Sommertour 2023 an.





Volker Heins, der gemeinsam mit Becker die Geschäfte führt, ergänzte: „Wohnen, wie wir es kennen, wird es bald nicht mehr geben. Wir müssen daher Antworten auf die Frage finden, wie wir zukünftig Wohnen und Homeoffice auf begrenztem Raum möglich machen.“ Problematisch sei es, dass das Gebäude aus energetischer Sicht so weit vorn liegt, dass Plambeck vermutlich keine Förderung erhalten werde. Lars Schöning, der gemeinsam mit Kai-Uwe Adams, dem Leiter der gemeinsamen Geschäftsstelle Norderstedt der IHK zu Lübeck und der Handelskammer Hamburg, sowie Vertretern der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) zu Gast war, sagte zu, einen Kontakt zu den Stadtwerken Lübeck herzustellen, um Erfahrungen austauschen zu können. Diese hatten bereits vor Jahren ein Vollholz-Bürogebäude in der Hansestadt errichtet. Das Konzept der Norderstedter lobte Schöning wegen seines ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatzes als vorbildlich.





Eine Kooperation mit den Lübecker Hochschulen empfahl Schöning auch der Condair Operations GmbH. Geschäftsführer Tomas Kleitsch hatte zuvor beklagt, dass es in Norddeutschland keinen Wissenstransfer zwischen der Forschung sowie dem führenden und weltgrößtem Hersteller von Luftbefeuchtungsanlagen und Verdunstungskühlungen für Industrie und Gewerbe gebe. Es sei richtig, diese Themen an IHK und EGNO heranzutragen, beide seien gut vernetzt in der Region und könnten dazu beitragen, die Akteure zusammenzubringen, sagte Schöning. „Unsere Sommertour hat das Ziel, aus erster Hand von den Geschäftsleitungen zu hören, wo der Schuh drückt und welche Anforderungen die Unternehmen an den Standort stellen.“ Daher hätte EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann Schöning auf der Tour begleitet.





Mit dem Standort sei Condair zufrieden, betonte Kleitsch. Der Neubau aus dem Jahr 2016 hat bereits einen Passivhaus-Standard erreicht. „Mit Dreifachverglasung, Solardach und Geothermie erzielen wir schon jetzt eine um 50 Prozent bessere Bilanz, als die Energieeinsparverordnung vorschreibt“, sagte Kleitsch. Die Gesamtfläche am Nordportbogen beträgt 13.000 Quadratmeter, Condair nutzt 5.200 Quadratmeter für die Produktion und das Lager sowie 3.200 für die Verwaltung. Die Geschäfte liefen gut, daher seien die Lager voll. „Wir benötigen schon bald mehr Platz“, sagte Kleitsch zu EGNO-Geschäftsführer Bertermann, zumal das Unternehmen die bisherigen Materialbezugsquellen ändern und wieder mehr im eigenen Umfeld einkaufen möchte. Der Arbeitskräftemangel treffe auch Condair. Um dem wirksam zu begegnen, setzen die Norderstedter auf Ausbildung junger Leute im eigenen Unternehmen.





Ein herausragender Ausbildungsbetrieb im Norden der Stadt ist seit je her die Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG. Der vor allem als Hersteller von Gabelstaplern bekannte Betrieb beschäftigt 1.250 Menschen im Fahrzeugwerk und weitere 350 in der Elektronikfertigung und Entwicklung. Pro Lehrjahr bildet Jungheinrich 15 junge Frauen und Männer zu künftigen Fachkräften aus. In der eigenen Ausbildungswerkstatt lernt der Nachwuchs alles über Technik, sagte Ausbilder Thomas Kroll. Auch die kaufmännischen Auszubildenden würden dort vieles über Werkstoffe und Produktionsverfahren erfahren, berichtete Bertermann, der selbst bei Jungheinrich eine Ausbildung absolviert hatte. Weil das Unternehmen eine so gut ausgestattete Lehrwerkstatt betreibe und diese seit Jahren für die IHK-Abschlussprüfungen zur Verfügung stellt, erhielt es von Lars Schöning und Sebastian Grothkopp, neuer Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung, die Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ in der Kategorie Prüfort. Zudem schneiden Jungheinrich-Auszubildende immer wieder als Beste bei den Prüfungen ab – ein Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung, betonte Schöning bei der Übergabe der Urkunde und Plakette für den Außenbereich an Personalleiter Markus Leisering, Produktionsleiter Peter Neumann und Thomas Kroll.





Personalleiter Leisering kündigte an, die Zahl der Ausbildungsplätze und der Berufe künftig weiter ausbauen zu wollen. Außerdem wolle Jungheinrich eine zweijährige Ausbildung als Einstieg anbieten. Noch gebe es ausreichend Bewerber, aber Qualität und Quantität hätten in den vergangenen Jahren abgenommen. Zudem würden sich viele junge Leute erst sehr kurzfristig bewerben. Lars Schöning dankte dem Norderstedter Unternehmen für sein großes Engagement in der Ausbildung: „Der Einstieg in das Berufsleben ist bei Ihnen optimal.“ Seiner Ansicht nach sei eine duale Ausbildung die beste Möglichkeit für einen Start ins Berufsleben. „Sie eröffnet alle Chancen, vor allem in Kombination mit einer Weiterbildung oder einem Studium stehen den jungen Fachkräften alle Wege offen.“