Intensivkurs NLP

20.08.2016 | 10:00 Uhr | NLP Akademie Kiel | Beseler Allee 46, 24105 Kiel



NLP Akademie Kiel (em) Dieses Seminar wendet sich an diejenigen, die NLP und dessen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag kennenlernen wollen.



Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmern den Nutzen professioneller Kommunikation erfahrbar zu machen. Sehen, hören und erleben Sie an zwei Tagen, wie NLP wirkt und welche neuen Fähigkeiten und Verhaltensweisen Sie mit NLP leicht entwickeln können.



Genießen Sie zwei Tage im Austausch mit interessanten Menschen in einer kleinen Gruppe und lassen Sie Ihr Denken und Ihre Wahrnehmung bereichern! Sie benötigen kein Vorwissen über NLP.



An zwei Tagen jeweils 10:00 – 17:00 Uhr



Investition: EUR 170,00 inkl. Skript und Kaffeepausen







Veröffentlicht am: 17.06.2016