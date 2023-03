Interessante Entwicklungen an der Westküste

Die Regionale Kooperation Westküste hat ihr Regionales Datenprofil aktualisiert. Im aktuellen Fact Book werden umfangreiche statistische Daten in anschaulichen Diagrammen, Tabellen, Karten und Piktogrammen präsentiert und erläutert.



Politik, Verwaltung, Wirtschaftsförderungen, Kommunen und Unternehmen können sich ein Bild von der Situation in der Region Westküste und ihren vier Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Nordfriesland und Steinburg machen. Auch Vergleiche zur Landes- und Bundesebene sowie zur Freien und Hansestadt Hamburg werden für die einzelnen Kennzahlen auf insgesamt 152 Seiten dargestellt.



Positive Bevölkerungsentwicklung

So zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren die Bevölkerungszahl in der Region Westküste gewachsen ist – von 2011 bis 2015 um 1,6 Prozent. Mit rund 735.800 Menschen lebt rund ein Viertel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins in der Region Westküste. Dabei fällt die Entwicklung in den einzelnen Teilregionen sehr unterschiedlich aus. So zeigt sich im Kreis Pinneberg ein besonders starker Bevölkerungszuwachs, während Dithmarschen seit 2011 Einwohner verloren hat.



Industrie mit hoher Produktivität

Sowohl Dienstleistungen als auch die Industrie haben für die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region Westküste nach wie vor eine hohe Bedeutung. Die Produktivität, gemessen als Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, liegt in der Region Westküste über dem Landesniveau. Im Vergleich der Wirtschaftssektoren ist sie im Produzierenden Gewerbe mit 76.342 Euro je Erwerbstätigen am höchsten. Die Region Westküste ist mit einer Quote von 5,9 Prozent vergleichsweise geringer von Arbeitslosigkeit betroffen als Schleswig-Holstein oder Deutschland insgesamt. Zeigt die Region Westküste in den Bereichen Schul- und Hochschulbildung nach wie vor unterdurchschnittliche Kennzahlen auf, kann sie hinsichtlich der beruflichen Ausbildung eine Vielzahl an beruflichen Schulen und berufsbegleitenden Lehranstalten vorweisen. Die Zahl der gemeldeten Berufsbildungsstellen von 5,6 je 1.000 Einwohner liegt knapp unter dem Landesdurchschnitt und auf dem Hamburger Niveau. Erstellt wurde das Fact Book 2016 vom Beratungsinstitut Georg Consulting aus Hamburg. Finanziert wurde es aus dem Budget des Regionalmanagements der Regionalen Kooperation Westküste mit Mitteln aus dem Landesprogramm Wirtschaft und von den Kooperationspartnern, den vier Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen, Nordfriesland, den Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kreise WEP Wirtschaftsförderung des Kreises Pinneberg, egeb: Wirtschaftsförderung und WFG Nordfriesland, der IHK zu Kiel und der IHK Flensburg.



Das Fact Book 2016 können Interessierte unter www.wep.de kostenlos herunterladen.

Veröffentlicht am: 20.03.2017