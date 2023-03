Interessante Vorträge zum Jahresauftakt

Kaltenkirchen (sk) Die Jahresauftaktveranstaltung des Businessclub Kaltenkirchen (BCK) fand am 25. Januar im Bürgerhaus Kaltenkirchen statt. Motto des Tages: „Traditionelle Werte – sicheres Fundament Ihres Erfolges!“.



Nach dem Grußwort der geladenen Gäste, der Landrätin des Kreis Segeberg, Jutta Hartwieg, die sich ganz herzlich für die Einladung bedankte und dem Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen, Hanno Krause, der das starke Netzwerk des BCK heraushob und über Neuigkeiten in der Stadtplanung informierte, führte Ralf Möller – Personalvermittlung und Unternehmensberatung weiter durch das Programm. Die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste konnten einem interessanten Vortrag von Björn Donner – bd International, Top-Stylist, Knigge Trainer, Persönlichkeitscoach und Imageberater über das Thema Self Marketing folgen. Dessen Inhalt zielte auf das Motto des Tages, „Traditionelle Werte – sicheres Fundament Ihres Erfolges“ ab. Das Fazit: Sich selbst zur Chefsache machen und treu bleiben. Passend zum Motto freuten sich alle Teilnehmer über die traditionelle, rustikale deutsche Küche mit Spanferkel auf Wirsingkohl im Bürgerhaus Kaltenkirchen. Fortgeführt wurde der Vormittag mit dem erfrischenden Vortrag von den Wirtschaftsjunioren Segeberg , eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften, vertreten durch den stellvertretenden Kreissprecher, Nils Stoll. Auch Joachim Kochanowski, Leiter der gemeinsamen Geschäftsstelle Norderstedt, der IHK zu Lübeck und der Handelskammer Hamburg, stand für nähere Informationen zur Verfügung. Genug Zeit blieb nach einem großen Dankeschön an die Gründerin des BCK Veronika Podzins, Versicherungsmakler Podzins GmbH & Co. KG, für die gelungene Veranstaltung, zum Netzwerken. Nähere Informationen über die Arbeit des Businessclub Kaltenkirchen finden Interessierte unter www.bck-sh.de .



Fotos: (Gunnar Meyer) Gäste und Mitglieder des Businessclub Kaltenkirchen waren von der gelungenen Veranstaltung sowie von den Vorträgen begeistert.

Veröffentlicht am: 24.02.2014