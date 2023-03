Interkulturelles Tagesseminar

Freitag | 06.02.2015 | Kieler Innovations– und Technologiezentrum (KITZ)



Für Unternehmen, die international tätig sind oder aktiv werden wollen, ist die interkulturelle Handlungskompetenz der Mitarbeiter zu einer unentbehrlichen Notwendigkeit geworden.



Jedes Land hat seine Besonderheiten und verbirgt viele Herausforderungen, die es zu kennen und Fettnäpfchen, die es zu vermeiden gilt.



Kulturelle Unterschiede, die sich besonders im Verhalten, der Kommunikation und der Wahrnehmung zeigen, führen häufig zu Irritationen, Unsicherheit und Missverständnissen bei den beteiligten Personen.



In unserem interkulturellen Seminar werden die Teilnehmer für die Besonderheiten der indischen Kultur und den Umgang miteinander sensibilisiert. So lassen sich Geschäfte sicherer und erfolgreicher realisieren.



Unser Seminar beleuchtet unter Anderem:



• Small Talk – worüber reden Inder, welche Themen dürfen und sollen zum gegenseitigen Kennenlernen genutzt werden und was ist tabu?



• Beziehungsaufbau – wie wichtig ist das persönliche Verhältnis im Geschäftsleben und wie gewinnen deutsche Geschäftspartner das Vertrauen Ihres indischen Kunden?



• Gelungene Meetings – wie meine gut durchstrukturierte Präsentation nicht als Schlafmittel auf meine indischen Kunden wirkt



• welche Rolle spielen Zeitpläne, Agenda und Flexibilität und welche kleinen Kniffe bringen stockende Verhandlungen wieder ins Rollen?



Zielgruppe:



• Unternehmen, die Handlungsstrategien für den Umgang mit ihren indischen Geschäftspartnern erarbeiten wollen



• ein Engagement in Indien planen oder dort bereits aktiv sind



• die interkulturelles Interesse an Indien haben



• Angestellte, die im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung, Indien und Inder besser kennenlernen wollen.



Nähere Informationen über die Seminarleiterin Frau Vinita Balasubramanian finden Sie in der pdf Datei im Anhang





Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen (Download) und, dass die Teilnehmerzahl auf insgesamt 15 Personen begrenzt ist, um ein Intensivtraining zu ermöglichen.



Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.



Veranstalter: WTSH GmbH - Abteilung International

Kosten: 350 €

www.wtsh.de/service/termine/detail/?eventId=483

Veröffentlicht am: 20.01.2015