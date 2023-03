International expandierender Verkaufsdienstleister

Neumünster (md/ng) Andreas Voswinckel und sein Team kennen sich im Onlinegeschäft aus. Über 1 Millionen E-Bay-Transaktionen hat die LIMAL GmbH seit der Gründung 2003 bereits durchgeführt.



„Nach meiner Lehre zum Schifffahrtskaufmann habe ich Logistik studiert und mich auf E-Commerce spezialisiert“, erzählt Geschäftsführer Andreas Voswinckel. „Das Unternehmen habe ich dann nach einer Anfrage von Siemens Mobile gegründet. Diese wollten rund 10.000 Geräte verkaufen. Siemens Mobile wollte den Verkauf aber nicht selbst übernehmen, trotzdem aber die Kontrolle darüber behalten.“ Heute hat die LIMAL GmbH 60 Mandanten, für die das Team die Markenpositionierung auf allen Online- Vertriebskanälen übernimmt. Alleine in Neumünster sind 50 Mitarbeiter beschäftigt, LIMAL betreibt Lagerflächen von über 15.000 Quadratmetern. Weitere Niederlassungen gibt es in Tschechien und in Manchester sowie Büros in München und Hamburg. Die Expansion soll international weitergehen. „Wir bieten unseren Kunden einen Full- Service, der viel mehr als nur den Verkauf, die Lagerung, den Versand und das Debitorenmanagement beinhaltet. Der Kunde liefert die Ware und bestimmt die Strategie. Wir bieten ihm einen einheitlichen Auftritt im Internet und die Logistik“, so Andreas Voswinckel weiter. „Wir arbeiten mit DHL und Hermes zusammen. Daher sind wir in der Lage Bestellungen, die bis 11 Uhr bei uns eingehen, noch am selben Tag auszuliefern.“

Veröffentlicht am: 24.09.2012