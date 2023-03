Internationales Leadership-Sommerforum der Terra A

22.08.2016 | 09:00 Uhr | Brixen / Südtirol |



Brixen / Südtirol (em) Im Rahmen eines besonderen Leadershiptrainings erfahren die Teilnehmer, wie sie ihr Unternehmen nachhaltiger und damit zukunftsfähiger machen können. Gourmeterlebnisse, Natur, Austausch und Begegnungen runden das außergewöhnliche Programm des Veranstalters ab.



Vom 22.-26. August 2016 führt die Terra Academy erstmals ein Internationales Sommerforum in Brixen/Südtirol durch. Im Mittelpunkt steht ein einzigartiges Leadership-Training. Die Dozenten - Evelyn Oberreiter, Günther Reifer und Dr. Hans-Ulrich Streit - vermitteln darin, wie sich Unternehmen in nachhaltige, sinnstiftende Organisationen transformieren können. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Firmen zu neuer, operativer Exzellenz verhelfen und ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten können. Das analog dem U-Prozess des MIT-Managementvordenkers Otto Scharmer gestaltete Programm soll dazu beitragen, dass die Teilnehmer tiefgreifend Neues an nachhaltigen Ideen, Strategien, Konzepten und Maßnahmen entwickeln. Anhand erprobter Methoden und vieler Fallbeispiele zeigt das Trainerteam, was neue Führung und nachhaltige Businessmodelle ausmacht. Verschiedene Vertiefungsoptionen sind vorgesehen.



Vielseitiges Rahmenprogramm



Eine organisierte Wanderung mit Bergführer in den Dolomiten, nachhaltiges Kochen mit dem Eppaner Sternekoch Herbert Hintner sowie stimmungsvolle Abendprogramme mit Gesprächen, interessanten Besuchern und Musik gehören - passend zur Südtiroler Region - zum vielseitigen Rahmenprogramm. Begleitpersonen der Teilnehmer können ebenfalls daran teilnehmen. Zur Vorbereitung auf das Sommerforum empfiehlt das Terra-Team ihr neues Buch "SUSTAINABLE COMPANIES. Wie Sie den Aufbruch zum Unternehmen der Zukunft wirksam gestalten - ein Leitfaden", das jüngst im Oekom-Verlag erschienen ist.



Das Sommerforum richtet sich an Unternehmer und Entscheider, die ihre Firmen zukunftsfähig ausrichten möchten. Als Veranstaltungsort hat die Terra Academy das Bildungshaus St. Georg in Brixen/Südtirol ausgewählt. Die Teilnahmegebühr beträgt 2.400 Euro zzgl. MwSt. (ohne Übernachtung). Weitere Informationen und Anmeldung unter www.sustainable-companies.org



Über die Terra Academy



Die Terra Academy gehört zum Terra Institute, das von Evelyn Oberleiter und Günther Reifer geführt wird. Als Kompetenzzentrum für Innovation und Zukunftsfähigkeit richten sich die Terra Academy und das Terra Institute an Unternehmen, Organisationen und Regionen mit dem Angebot, sie in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu begleiten. Das Angebot der Terra Academy qualifiziert Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeitende, Berater und alle, die an einer nachhaltigen Zukunft interessiert sind und einen Beitrag leisten möchten. Die Terra Academy ist ausgewählter Schulungspartner des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).



Veröffentlicht am: 12.05.2016