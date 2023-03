01.09.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) In den letzten Jahrzehnten, hat sich die Arbeitsweise in Unternehmen radikal verändert und stellt die Interne Kommunikation vor neue Herausforderungen. Durch steigenden Innovationsdruck und Dynamik müssen Mitarbeiter zunehmend fachlich und regional übergreifend zusammenarbeiten, um in beweglicheren Strukturen schnell zu guten Ergebnissen zu kommen. Unternehmen werben zunehmend um neue Mitarbeiter, deren Mediennutzungsverhalten und Erwartungen an gute Kommunikation, sich immer häufiger von den früheren Generationen unterscheidet. Wie schafft die Kommunikation den Spagat zwischen Eigenverantwortung und Kontrolle? Welche Rolle spielen heute noch die klassischen internen Medien wie Mitarbeiterzeitung und das Schwarze Brett? Dieser Media Workshop beleuchtet die Rolle der Internen Kommunikation mit ihren Chancen und Möglichkeiten. Interessierte können sich für dieses Seminar in Hamburg am 1. und 2. September 2016 noch anmelden.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, der Referentin, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2321





Veröffentlicht am: 14.06.2016