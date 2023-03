Issue Management

Hamburg (em) Viele Unternehmen beschäftigen sich erst mit einer Krise, wenn sie sich bereits entwickelt oder sogar schon voll entfaltet hat. Dann ist es oft zu spät, die öffentliche Diskussion von der eigenen Seite aus zu steuern und die Reputation eines Unternehmens kann erheblichen Schaden nehmen. Tatsächlich lassen sich Krisenpotentiale weit im Vorfeld identifizieren und abwehren.



Mit Hilfe eines klugen Issue Managements können Unternehmen nicht nur Kommunikationskrisen rechtzeitig vermeiden, sondern auch in der Öffentlichkeit aufkommende Themen als Chance aufgreifen, das eigene Image nachhaltig zu gestalten. Doch wie filtert man aus der täglichen Informationsflut unternehmensrelevante Themen heraus? Wann wird eine Meldung überhaupt zu einem Issue? Und wie können Unternehmen die vorhandene Aufmerksamkeit bestenfalls als Chance nutzen? In diesem Media Workshop bekommen Sie Instrumente und Maßnahmen zur Steuerung unternehmensrelevanter Themen an die Hand. Sie erfahren, wie Sie kritische Issues entschärfen oder sich auf die Krisenkommunikation strukturiert vorbereiten. Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2451



11.09.2017 | 10:00 Uhr

Media Workshop Hamburg | Hermannstaße 16, 20095 Hamburg

Veröffentlicht am: 28.07.2017