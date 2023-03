IT-Betreuung auf Augenhöhe

Kiel (sh/kv) Cloud Computing beinhaltet die Bereitstellung von IT-Infrastrukturen wie beispielsweise Speicherplatz, Anwen- dungssoftware oder Rechenleistung als Dienstleistung über das Internet. ARBION IT-Services bietet eine kosteneffiziente und transparente Lösung für die IT-Infrastrukturen seiner Kunden, sodass der Anwender eine optimale Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Sicherheit für seine Daten erhält.



„Echtes Cloud Computing wird immer wichtiger. Wir als externer IT-Dienstleister arbeiten mit großen Cloud-Anbietern wie Microsoft oder der Deutschen Telekom zusammen, um unseren Kunden bestmögliche Lösungen zu bieten“, so Dietmar Krause von ARBION IT-Services GmbH.



„Wir beraten, planen und unterstützen den gesamten Prozess des Outsourcings.“



„Beim Cloud Computing sollte man darauf achten, dass der Dienstleister mit einer namhaften Cloud arbeitet und nicht irgendwo einen Server stehen hat, X-Kunden darauf zugreifen können, der Kunde nur eine Plattenpartition reserviert und fertig“, so Dietmar Krause weiter. „Eine gute Cloud hat eine Backup Lösung, sie steht 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Und wenn das System einmal crashen sollte, schaltet es automatisch auf den nächsten verfügbaren Server um und baut sich dort wieder auf. Sodass alles reibungslos weiter läuft.“



ARBION bietet Lösungen für Unternehmen, die bis zu 300 IT-Arbeitsplätze im Haus haben. Für eine eigene IT-Abteilung muss das Unternehmen in der Regel deutlich mehr als 100 Arbeitsplätze haben und dafür mit mindestens drei Mitarbeitern, um trotz Urlaubszeiten etc. den Support leisten zu können und das Know-how aufrechtzuerhalten. ARBION deckt als „Externe IT-Abteilung“ dies mit einem großen Partnernetzwerk ab.



Über 90 Prozent aller Aufgaben können heutzutage Remote über Fernwartung behoben werden. Bei allen restlichen Problemen, die wirklich nur vor Ort gelöst werden können, kommen die Spezialisten auch direkt zum Kunden, um das Problem aus der Welt zu schaffen. In der Regel kann man sagen, dass es öfter zu Problemen kommt, umso mehr eigene Hardware, die gewartet werden muss beim Kunden steht.



„Wir betreuen den Mittelstand in der Metropolregion und sind seit gut zwei Jahren am Markt, unsere Ansprechpartner sind immer Geschäftsführer und Entscheider, die langfristig mit einem Dienstleister zusammenarbeiten wollen. Bei uns sind größere und auch kleinere Firmen an der richtigen Adresse. Wir sind Ihr Architekt und Dienstleister für alle Bausteine der IT. Unsere Perspektive ist nicht das nächste Quartal, sondern der langjährig zufriedene Kunde, darauf legen wir Wert“, so Dietmar Krause abschließend.

Veröffentlicht am: 27.10.2017