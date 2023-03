IT-FAIRWAY  BUSINESS AUF OPTIMALEN KURS BRINGEN

29.09.2016 | 13:30 Uhr | Golf Lounge Hamburg | Billwerder Neuer Deich 40, 20539 Hamburg



Golf Lounge Hamburg (em) Traditionell führen wir unsere IT Workshop Reihe in der Golf Lounge auch 2016 fort!



Erfahren Sie, wie Sie mit SHD die Mehrwerte unserer Technologiepartner für eine Effizienzsteigerung Ihres Unternehmens einsetzen können und auf dem "Fairway" agieren.

Der SHD Slot wird dabei von spannenden Vorträgen der Unternehmen von NetApp und Cisco ergänzt.



ab 17:00 Uhr besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit,

auch die Effizienz des Abschlages zu steigern und sich unter Anleitung an der Abschlagsanlage zu versuchen.

Beim abendlichen Grillen im Beachclub der Golflounge lassen wir den Workshop gemeinsam ausklingen.





Sichern Sie sich ab sofort Ihre Teilnahme an dem

Halbtages-Workshop für den 29. September unter http://t1p.de/IT-Fairway





Veröffentlicht am: 25.07.2016