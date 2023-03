IT-Sicherheit für Erneuerbare Energien

16.03.2017 | 12:30 Uhr | Husum New Energy 2017 | Am Messeplatz 12-18, 25813 Husum



Husum New Energy 2017 (em) Die meisten Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien fallen aufgrund Ihrer Größe (< 450 MW installierte Leistung) nicht unter die Einstufung für kritische Infrastruktur KRITIS nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz. Gleichwohl stellt sich aufgrund des hohen wirtschaftlichen Risikos die Frage, wie sich Wind- und Solarparks, Biomasseanlagen, Betriebsführungsgesellschaften und auch virtuelle Kraftwerksbetreiber in der Zukunft vor zunehmenden Cyber-Attacken schützen können und welche Normen, Schutzinstrumente und Konzepte in diesem Bereich Anwendung finden bzw. sich mit vertretbarem Aufwand implementieren lassen. Aktuelle Beispiele zeigen, das wirtschaftliche Schadenspotenzial. Mehr Infos unter www.diwish.de!





Veröffentlicht am: 02.03.2017