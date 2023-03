IT-Systeme mit Erfolg

Neumünster (ab/ls) Optimale ITLösungen für Steuerberater und Unternehmer: In Zeiten der immer größer werdenden Bedeutung effizienter IT-Systeme finden die Unternehmer in Förster IT einen qualifizierten und kompetenten Partner.



„Effektive IT-Systeme sind ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg. Wir bieten innovative IT-Lösungen an, die Sie entlasten und mit denen Sie gleichzeitig Kosten einsparen können“, so Geschäftsführer Frank Förster. Die Betreuung der Kunden mit Rechenzentrums- und Cloud- Diensten, DATEV-Lösungen, Telefonie- und Videolösungen, Netzwerken und Druckern gehören zum umfassenden Angebot von Förster IT.



„Unsere Kunden fragen verstärkt nach der Privat Cloud, bei der die Server in einem sicheren Rechenzentrum stehen und wir uns um die Wartung sowie den Support kümmern. 80 bis 90 Prozent unserer Kunden entscheiden sich für dieses Angebot“, erklärt Frank Förster weiter. Der Kundenstamm umfasst mittelständische Unternehmen, Industriebetriebe, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, überwiegend aus dem norddeutschen Raum. Aber auch überregional steigen die Anfragen.



Im Jahr 2004 gegründet, konnte Förster IT ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen. Nach Meinung des Geschäftsführers ist dies besonders dem qualifizierten und kreativen Team von mittlerweile 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, durch die das Unternehmen in der Lage ist, maßgeschneiderte Lösungen für die verschiedensten Anforderungen anzubieten.



Foto: Frank Förster und sein Team stellen individuelle IT-Lösungen zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 24.07.2013