„Jede Wirkung hat ihre Ursache"

Norderstedt (ml) Bei den medizinischen Angeboten finden wir heute eine Vielzahl von alternativen Heilmethoden. Gerade im Bereich der klassischen Orthopädie haben sich in den letzten Jahren viele neue Begriffe und Anwendungen etabliert – eine der mittlerweile bekannteren ist die Osteopathie.



Diese Behandlung, die bislang nur von privaten Krankenkassen anerkannt wird, schafft es durch beeindruckende Erfolge immer mehr zu überzeugen, so dass mittlerweile auch die Techniker Krankenkasse darüber nachdenkt, die Ostöopathie in ihr Portfolio aufzunehmen. Eine bislang eher unbekannte, in Deutschland noch wenig angewandte Behandlungsform ist die sogenannte Medizinische Cyriaxtherapie. Der Hamburger Arzt Volker Tabert und sein Assistent, Rehabilitationstherapeut Martin Fortmann, haben sich neben ihren klassischen orthopädischen Bereichen ganz dieser Therapie verschrieben. Wir haben uns mit ihm zu einem Gespräch getroffen. Nach seinem Medizinstudium in Köln absolvierte Volker Tabert zunächst eine chirurgisch orthopädische Ausbildung bevor er in der Nähe von Hannover innerhalb einer psychosomatischen Orthopädie die Ausbildung in der Medizinischen Cyraxtherapie wie auch der Osteopathie absolvierte. Danach folgten in Bad Bramstedt weitere Ausbildungsschritte in den Bereichen Psychotherapie und Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und Körperleibtherapie auf neurophysiologischer Basis sowie in Soltau die Neuroorthopädie an einem Rehabilitationskrankenhaus. Danach machte sich Volker Tabert selbstständig und fokussierte seine Arbeit neben Orthopädie, Sportmedizin und Psychosomatik im Wesentlichen auf die Medizinische Cyriaxtherapie. Wir wollten von Volker Tabert wissen, was sich dahinter verbirgt.



„Nun, das ist vereinfacht gesagt, die Erkenntnis, dass, wenn ich Gewebe in Schwingung versetze, der Stoffwechsel und damit die Durchblutung derart angeregt werden, dass schmerzhafte Zustände wesentlich verbessert werden können. Der Stoffwechsel erfährt durch diese Behandlung eine Erhöhung um das Drei- bis Vierfache, wodurch sich Verklebungen lösen und dann beispielsweise Arthrose aber auch viele andere Krankheiten günstig behandelt werden können. Die Medizinische Cyriaxtherapie geht bis in die Knochenstruktur, das können ,normale’ Therapien in der Regel nicht leisten“, so der Mediziner. Und warum ist diese Therapieform in Deutschland noch nicht anerkannt, fragen wir weiter. „Nun, lassen Sie es mich so formulieren: Die interessengruppengeleitete und -orientierte Medizin arbeitet, mit Ausnahme der Notfallmedizin und vielleicht bei Akutoperationen, nur, nur noch wie ein Symptom-Management und sucht nicht mehr nach den Ursachen. In unseren europäischen Nachbarländern wie etwa der Schweiz, Holland oder Skandinavien ist die Medizinische Cyriaxtherapie voll anerkannt, ebenso in den USA und Australien‚ und glauben Sie mir, mein größter Wunsch wäre es, wenn dies auch endlich bei uns geschehen würde.“

Veröffentlicht am: 27.08.2012