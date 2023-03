Jeden letzten Montag im Monat

Kaltenkirchen (em/lm) Der businessclub Kaltenkirchen, kurz bck, dient dazu, dass sich Menschen im vertrauten Kreise monatlich zum Erfahrungsaustausch über ihre Unternehmen, Dienstleistungen und Visionen sowie zu Vorträgen im Bürgerhaus Kaltenkirchen treffen. Was steht an, um die zweite Hälfte des Jahres für sein Unternehmen zu gestalten und notwendige Aufgaben anzugehen? Am 25. August startete der bck mit Doris Dreyer (Foto), Geschäftsführerin der Fibunet GmbH, und ihrem Vortrag für machbare Finanzbuchhaltung für Existenzgründer, Einzelunternehmen und kleinere Betriebe.



„Die Buchhaltung aktuell, transparent sowie jederzeit griffbereit zu haben, hilft gerade kleinen Unternehmen jederzeit über ihre Geschäftstätigkeit informiert zu sein. Die Kostenersparnis, weil die Buchhaltung dann vorbereitet an die Steuerberatung übergeben werden kann, schafft Raum für andere Investitionen. ,Handwerkszeug’, was auch unsere Großkunden nutzen, um Controlling und Prozesse sichtbar zu machen, sind auch für Kleinunternehmen heute in der digitalen Welt überlebensnotwendig“, so Doris Dreyer.



Ende September begrüßt der bck Rechtsanwältin Wiebke Chemintz. Es geht um Vorsorge- und Unternehmensvollmacht – ein weiteres spannendes Thema. Gäste sind jederzeit herzlich Willkommen. Weitere Informationen unter Telefon: 0 41 91 - 802 70 64 bei Veronika Podzins.

Veröffentlicht am: 21.08.2014