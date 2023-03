Jedes Jahr suchen 22.000 Unternehmen passende Nachfolger

Hamburg (gb) Die Themen „Unternehmer- Nachfolge“ und „Existenzgründung“ bekommen eine immer größere Bedeutung. Das Wirtschaftsmagazin B2B NORD hat dazu den Geschäftsführer von Nordic Invest, Gunnar Becker, interviewt.



Wie finde ich als Unternehmer einen geeigneten Nachfolger?

Sie fragen uns! (lacht) Da gibt es sicherlich verschiedene Wege. Aus unserer Erfahrung heraus würden wir empfehlen, einen externen Berater hinzuzuziehen. Wenn sich der Unternehmer rechtzeitig darum kümmert – fünf oder mehr Jahre vor dem geplanten Ausstieg – können auch noch Schritte zum „Anhübschen“ des Unternehmens umgesetzt werden und es besteht ausreichend Zeit, eine wirklich passende Nachfolgerin oder Nachfolger zu finden.



Was mache ich mit meiner Firma, wenn ich keinen Nachfolger finde?

Leider kann dies in der heutigen Zeit aus verschiedenen Gründen trotz intensiver Bemühungen vorkommen. Wenn wir von Nordic Invest feststellen, dass es mit einer Nachfolgelösung problematisch wird, analysieren wir zunächst die Gründe hierfür und sprechen dann mit dem Unternehmer ganz offen über diese. Gemeinsam erarbeiten wir danach Lösungsansätze, die dem Ziel des Unternehmers gerecht werden. ... und wie kann die ausreichende Qualifikation eines Existenzgründers als Nachfolger gewährleistet werden? Häufig hängen ja auch Arbeitsplätze daran. Auch hier ist es meistens eine Frage der Zeit. Je mehr Zeit zur Verfügung steht, desto besser kann die Auswahl der Nachfolge werden.



Wie hilft Nordic Invest?

Nordic Invest bietet dem Unternehmer eine umfassende Unterstützung bei der Suche nach einer Nachfolgelösung. Dem Existenzgründer zeigen wir mögliche Wege zur Realisierung seiner Träume auf und helfen bei der Umsetzung. Die Zusammenarbeit mit Nordic Invest ist immer partnerschaftlich. Partner dürfen auch mal ein ernstes Wort miteinander reden und vor Risiken warnen.



Was zeichnet Nordic Invest aus?

Wir orientieren uns an der Praxis. Beide Geschäftsführer von Nordic Invest haben langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und leiten ein weiteres Wirtschaftsunternehmen. Ich kann beispielsweise auf mehrere Jahre als Vertriebsleiter in einem mittelständischen Unternehmen zurückblicken, das nahezu alle großen Discounter, Warenhäuser und Filialisten in der D ACH-Region (Anmerkung der Redaktion: Deutschland, Österreich, Schweiz) beliefert. Danach war ich über sechs Jahre für Vertrieb und Marketing in der Europazentrale eines internationalen Markenkonzerns tätig. Jetzt führe ich einen stark wachsenden Literaturverlag und freue mich auf die Veränderungen, die der Markt uns gerade beschert.



Wie steht es um Ihre Erfahrungen mit Existenzgründungen?

Die habe ich auch gemacht. (lacht) Nach der Ausbildung und ausgestattet mit den ersten Berufserfahrungen eines Bankkaufmanns, habe ich mir in den 90ern mein erstes Unternehmen gekauft. Ich habe damals aus Unerfahrenheit und mangels kompetenter Beratung einige Fehler gemacht.



Fehler?

Ja, genau. Der Traum der Selbständigkeit, die Euphorie das große Geld zu verdienen und endlich alle Entscheidungen selber treffen zu dürfen war groß. Das vernebelt schon mal den Blick für die Realität. Hätte ich damals einen guten Berater an der Seite gehabt, hätte ich vermutlich viel Geld sparen können und das Unternehmen schneller auf der Erfolgsspur gehabt. Bei meiner letzten Übernahme – dem Verlag – habe ich diese Fehler natürlich nicht wiederholt.



Zurück zu Nordic Invest. Wen beraten Sie?

Norddeutsche Unternehmer auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger und Existenzgründer auf der Suche nach Kapital und Unterstützung bei der Gründung oder Übernahme eines Unternehmens. Ebenso arbeiten wir mit privaten Investoren zusammen, die sich an einem Unternehmen beteiligen möchten.

Veröffentlicht am: 18.06.2014