Jette Joop kooperiert mit Zapato

Neumünster (em/mhp) Designerin Jette Joop hat mit der Zapato Europe GmbH seit März 2017 einen neuen Geschäftspartner im Schuh Segment an ihrer Seite. Die Markteinführung der neuen JETTE Schuhkollektion ist für die Herbst-/Wintersaison diesen Jahres geplant und wird Damenstiefeletten und Sneaker umfassen.



Die Zapato Europe GmbH ist ein Tochterunternehmen der ISA Traesko GmbH und ein seit 30 Jahren erfolgreich geführtes norddeutsches Familienunternehmen mit Sitz in Neumünster. Sie ist ein national und international tätiger Schuhproduzent mit Standorten in Europa und Asien. Die Produktion beläuft sich auf mehr als 30 Mio. Paar Schuhe jährlich für den Stationären- und Distanzhandel und deckt sämtliche Produktkategorien ab.



Designerin Jette Joop führt derzeit unter ihrem Label JETTE die Produktbereiche Jewelry & Time, Fashion & Accessoires, Fragrance und Living. Die Philosophie der Marke JETTE gehört die Verbindung von anspruchsvollem Design mit hoher Wertigkeit und Funktionalität.



Designerin Jette Joop: „Wir freuen uns mit der Zapato Europe GmbH einen sehr kompetenten Partner mit ausgezeichneter Erfahrung im Markenaufbau und Brandmanagement an unserer Seite zu haben.“



Carsten Heinz, Geschäftsführer der Zapato Europe GmbH und seit 1989 im Unternehmen: „JETTE steht für modernes Design und für hohe Begehrlichkeit. Diesen Anspruch werden wir in enger Zusammenarbeit mit Designerin Jette Joop auch im Schuhbereich mit Leben füllen.“

Veröffentlicht am: 06.07.2017