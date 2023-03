Jetzt das perfekte Sommerfest planen!

Hamburg (tk/lr) Der Sommer steht in den Startlöchern und die heißeren Tage kommen. Für viele Unternehmen ist die Planung von Firmenveranstaltungen, wie zum Beispiel Sommerfesten, ein zeitintensives Projekt, das Mitarbeiter bindet. Zur Umsetzung ist vielfach dann auch Know How von außen erforderlich. Und damit die gesamte Belegschaft unbeschwert und stressfrei feiern kann, übernimmt die S.O.F.A. GmbH nicht nur die Planung, sondern auch die komplette Umsetzung.



In diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Attraktionen im Mittelpunkt. „Die S.O.F.A. GmbH greift auf einen großen Fundus an Zelten, Spaßmodulen, Dekorationen und Kostümen zu. Neben dem kompletten Cateringzubehör und den beliebten Motto-Events sind besonders die neuen Wassergeräte zu erwähnen“, erklärt Zweigstellenleiterin Christina Moldt. Es kann nun auf einen individuellen Baukasten für puren Wasserspaß zurückgegriffen werden – mit der „Water World“ wird jedes Sommerfest zu einem vollem Erfolg. Für die „Water World“ lassen sich einzelne Module wie Weitsprungkissen, Basketballkörbe, oder Wasservolleyballtore zu einem großen Paradies verbinden.



Module zur Selbstabholung und zum Verleih

Schon für kleines Geld können diverse Module direkt vom Hambuger Lager ausgeliehen werden. Stehtische, Bierzeltgarnituren oder Heizstrahler sind kein Problem. „Viele neue Geräte stehen ab sofort in unserem Lager in Hamburg zur Abholung bereit. Natürlich kann auch der bekannte Service des Bringens und Betreuens genutzt werden“, ergänzt Christina Moldt abschließend.

Veröffentlicht am: 24.06.2015