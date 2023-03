Jetzt die letzten Plätze sichern!

Norderstedt (ng) Es ist endlich wieder so weit: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, präsentiert sich die Norderstedter Herbstmesse 2012 am 22. und 23. September erneut am gleichen Veranstaltungsort – dem Norderstedter Rathaus und auf dem Rathausmarkt.



Erstmalig wird die Ausstellungsfläche des Events auch auf die TriBühne ausgeweitet – für die Besucher eine gute Gelegenheit sich über ein noch umfangreicheres Angebot der Unternehmen aus der Region zu informieren.



Die Leistungsschau der Norderstedter Unternehmen begeisterte mit ihren über 80 Ausstellern und einem abwechslungsreichen Programm 2011 bereits 10.000 Besucher. Mit Innovationen und vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Fitness oder Themen wie Neubau, Handwerk und Finanzierungen wird in diesem Jahr an diesen Erfolg angeknüpft. Auch die Norderstedter Vereine und Verbände haben die Möglichkeit, ihr breit gefächertes Angebot zu präsentieren. Durch ein abwechslungsreiches und buntes Rahmenprogramm spricht die Veranstaltung ein breites Messepublikum an. Die größte Wirtschaftsvereinigung Norderstedts, der BDS, die Stadt Norderstedt und das Stadtmagazin treten in bewährter Weise als Veranstalter gemeinsam an, um diese attraktive Messe auszurichten.



Es stehen noch wenige Standplätze für Unternehmen und Vereine zur Verfügung. Informationen finden Interessierte online unter www.norderstedter-herbstmesse.de oder telefonisch bei Kirsten Voß und Nicole Grochowski unter 04192 - 819 69-51

Veröffentlicht am: 27.08.2012