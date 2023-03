Jetzt durchstarten!

Hamburg/Kiel (em/ng) Seit der Firmengründung im Jahr 2001 bietet alphaservice jungen motivierten Menschen die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen Beruf mit hoher Eigenverantwortlichkeit und exzellenten Karrierechancen zu erlernen.



Als einer der ersten Unternehmen in der Zeitarbeitsbranche bot alphaservice den Beruf des/der Personaldienstleistungskaufmannes/- frau an. Davor wurden Bürokaufleute beziehungsweise Kaufleute für Bürokommunikation ausgebildet. Bei alphaservice gehört es zur Tradition, dass interne Mitarbeiter nach Möglichkeit aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Eines von vielen Beispielen ist der Werdegang von Carina Hempf (Foto). „Sie startete ihre Karriere vor zwölf Jahren als Azubi in Kiel. Schon in der Ausbildung zeichnete sich ihre besondere Affinität und Vorliebe für Zahlen ab“, erzählt Geschäftsführer Marco Reardon. „2004 schloss sie ihre Ausbildung erfolgreich ab und fand ihren neuen Wirkungskreis in der Buchhaltung von alphaservice. Nach der Geburt ihres Sohnes und anschließendem Mutterschutz steht sie inzwischen der Abteilung Buchhaltung/Personal vor.“ Auch im Jahr 2013 sucht die alphaservice Gruppe Auszubildende für den Beruf des/der Personaldienstleistungskaufmannes/- frau für die Standorte Hamburg und Kiel. Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2013. Interessierte Bewerber können ihre Bewerbungsunterlagen direkt per E-Mail an Marketingleiterin Dana Reardon (dana.reardon@ alphaservice.com) senden, die selbstverständlich für Fragen jederzeit zur Verfügung steht.

Veröffentlicht am: 26.04.2013