Jetzt vom einmaligen Aktionsrabatt profitieren!

Norderstedt (sw/jj) Insektenschutz nach Maß! Die Experten bei Innenausstatter Suhr in Norderstedt statten Büroräume und Arbeitsplätze mit dem passenden Schutz aus, damit die lästigen Plagegeister keine Chance haben. Auch für „Problemfenster“ gibt es kreative Lösungen.



Bereits in den Wintermonaten sollten die Vorkehrungen getroffen werden, um sich im Sommer vor Pollen und Insekten zu schützen. „Wir bieten Insektenschutz namhafter Hersteller“, so Innenausstattermeisterin Cornelia Suhr. „Das Transpatec®- Gewebe von Neher besticht durch einen superfeinen Faden und zeichnet sich vor allem durch eine besonders klare Durchsicht aus. Damit Sie über einen langen Zeitraum Freude an Ihrem Insektenschutz haben, wurde bei der Entwicklung des Gewebes besonderer Wert auf die Reißfestigkeit und die Witterungsbeständigkeit gelegt.“



Noch bis Ende Februar 2014 hält das Team von Innenausstatter Suhr ein ganz besonderes Angebot für alle Kunden bereit: „Wir gewähren unseren Kunden 10 Prozent auf Insektenschutz und liefern ohne Aufpreis das hochwertige Transpatec®- Gewebe. Bei einem Insektenschutz- Spannrahmen von 120 x 120 Zentimeter ergibt sich eine Ersparnis von 44 Euro!“, erklärt Raumausstattermeisterin Anja Fürstenberg. „Wir beraten Sie gern zu den Möglichkeiten, die es an Ihrem Bürogebäude gibt, und montieren den Insektenschutz natürlich fachgerecht mit eigenen Mitarbeitern.“

Veröffentlicht am: 02.12.2013