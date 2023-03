JOBBUS in der Digitalen Wirtschaft S-H

20.04.2016 | 00:00 Uhr | Hochschulstandorte Flensburg, Kiel und Lübeck | ,



Hochschulstandorte Flensburg, Kiel und Lübeck (em) Der JOBBUS ganz persönlich und vor Ort



Der JOBBUS ist eine Aktion des Clusters Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein, bei der am 20.04.2016 Busse an den Hochschulstandorten Flensburg, Kiel und Lübeck starten. Ihr Ziel: jeweils drei bis vier Unternehmen, die von potentiellen Nachwuchskräften besucht werden. Die Studierenden haben somit die Möglichkeit, sich über die vielversprechenden Berufsperspektiven in der digitalen Wirtschaft Schleswig-Holsteins zu informieren. Ganz persönlich und zum Anfassen. Interessierte Unternehmen können sich noch bewerben.



JOBBUS in der Digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein



Bei der ACO Academy in Büdelsdorf ist Endstation der Aktion. Unternehmen wie die DiWiSH-Mitglieder b & m Informatik AG aus Melsdorf, die Mac IT Solutions aus Flensburg, die CONSIST Business Information Technology oder auch die FERCHAU Engineering GmbH aus Kiel, stellen sich den Teilnehmern vor und verraten Tipps und Tricks zum Berufseinstieg und zum Joballtag.



Schon heute Nachwuchs rekrutieren



Sie sind ein Unternehmen der IT-Wirtschaft Schleswig-Holsteins und machen sich Gedanken über den Fachkräftemangel der Zukunft? Tun Sie etwas dagegen!

Der JOBBUS bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen vor IT-Studierenden des Landes zu präsentieren. Bei der anschließenden Konferenz kommen Sie mit den jungen Talenten ins Gespräch – vielleicht die Gelegenheit, ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren? Melden Sie sich jetzt für die JOBBUS-Tour 2016 unter egerland@new-communication.de an!

Information und Anmeldung



Weitere Informationen und den Bereich zur Anmeldung finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.jobbus-sh.de/.





Veröffentlicht am: 26.11.2015