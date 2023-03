Hamburg (jj/lm) Business Samurai und Extreme Coaching – Allrounder Joe Alexander zeigte auf der Wirtschaftsmesse, was es bedeutet, in Probleme zu greifen und Lösungen zu erfassen. Ebenso weckte er in einigen „freiwilligen“ Teilnehmern aus dem Publikum ungeahnte Kräfte.



So schlug nicht zuletzt Thomas Leidreiter, Geschäftsführer des Solarteams Nord, einen Stein mit bloßer Hand in zwei Hälften. „Es geht in jeder Lebens- und auch Geschäftslage immer um die Ziele, die man sich selbst steckt“, erklärt Joe Alexander. „Ich kann Angst davor haben, in Schwierigkeiten zu greifen und verliere den Kampf, bevor ich ihn begonnen habe oder ich setze mir selbst ein Ziel, an dem ich festhalte und das ich nicht erreichen möchte, sondern das ich erreichen werde.“ Jeder Mensch kann Pfeile fangen, wenn er es sich selbst zutraut – meint Joe Alexander. Schon oft sahen er und die Seminarteilnehmer unterschiedlicher Firmen und Branchen diese Entwicklung bei Kollegen, Vorgesetzten und sich selbst. „Sicher geht das nicht in zwei Minuten, aber am Ende des Coachings kann jede Frau und jeder Mann aus der eigenen Kraft und ohne Angst einen abgeschossenen Pfeil aus der Luft fangen. Alles, was sie brauchen, ist die innere Ruhe, richtige Konzentration und sie müssen ihren Blick auf das Wesentliche richten, um Erfolg zu haben“, so der mehrfache Weltrekordhalter.



Ein Videopotrait sowie weitere Bilder von Joe Alexander finden Interessierte online auf: www.B2B-NORD.de. Alles über Joe Alexander unter: www.joealexander.com

Veröffentlicht am: 29.05.2013