Joey Kelly beim BDS Neujahrsempfang (Fotogalerie)

Joey Kelly brachte dem Publikum das Zusammenspiel von Geschäftsleben und der körperlichen sowie geistigen Fitness mit wunderbaren Beispielen aus seinen Extremsport Erfahrungen näher. Über 40 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons, 9 Wüstenläufe, 3 Radrennen „Race Across America“ von der West- zur Ostküste der USA sowie über 100 Halbmarathons, Kurzdistanztriathlons und Kurzdistanzwettkämpfe konnte der 42-Jährige auf seiner To-do-Liste bereits abhaken. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.Der BDS NORD bildet mit mehreren hundert Mitgliedern ein regionales Netzwerk aus Unternehmern, Geschäftsführern und Führungskräften. Regelmäßige Netzwerktreffen und Businessveranstaltungen wie der Neujahrsempfang bieten den Mitgliedern eine Plattform um geschäftliche Kontakte zu genieren und zu pflegen.„Der Neujahrsempfang des BDS NORD ist ein Pflichttermin. Ein großer Kontaktkreis, wichtige Persönlichkeiten, die die Region, aber auch das Land bewegen. Ich finde hier muss man einfach sein, um zu hören, wie die Stimmung ist und was kann man im Jahr 2016 gemeinsam bewegen“, so Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster.