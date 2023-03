Joey Kelly zu Gast beim Neujahrsempfang 2016

Norderstedt (jj) Traditionell beginnt das Jahr beim Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte mit dem Neujahrsempfang. In diesem Jahr kommen die Unternehmer aus Norderstedt und der Region am 13. Januar erneut im Autohaus STADAC zusammen. Wie in jedem Jahr hat Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des BDS Nord, einen besonderen Gast als Redner gewinnen können. Joey Kelly, bekannt für seinen starken Willen und seine immense Durchsetzungskraft, wird mit seinem Vortrag „NO LIMITS – Wie schaffe ich mein Ziel“ die Gäste begeistern.



Über 40 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons, 9 Wüstenläufe, 3 Radrennen „Race Across America“ von der West- zur Ostküste der USA sowie über 100 Halbmarathons, Kurzdistanztriathlons und Kurzdistanzwettkämpfe konnte der 42-Jährige auf seiner To- Do-Liste bereits abhaken. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.



Ziele erreichen

In seinem Vortrag erzählt der Allrounder nicht nur von seinen beeindruckenden Leistungen, sondern auch von seinem Antrieb. Alles begann mit einer Wette, die ihm nachhaltig lehrte, mit absoluter Disziplin und viel Ehrgeiz, zielstrebig seine Ziele zu erreichen und sich zukunftsorientiert neue Ziele zu setzen. „Joey Kelly als Gast-Redner ankündigen zu können, ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes. Seine beeindruckenden und von Willenskraft und Ehrgeiz geprägten Erfolge sollten allen Menschen und vor allem Unternehmern als Beispiel für die eigene Zielsetzung dienen“, so Birgit Wieczorek. „Wir freuen uns sehr auf einen spannenden und lehrreichen Abend mit ihm.“



Foto: Joey Kelly referiert in seinem Vortrag „NO LIMITS – Wie schaffe ich mein Ziel“ eindrucksvoll über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler, den er mit Ausdauer, Zielen, Willen und Leidenschaft konsequent verfolgt.

Veröffentlicht am: 30.11.2015