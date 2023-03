Jungheinrich gewinnt Ausschreibung für Pojekt bei IKEA

Hamburg (em) Hamburger Unternehmen gewinnt Ausschreibung für umfassendes Erweiterungsprojekt bei IKEA in Russland. Größter Einzelauftrag der Firmengeschichte.





IKEA erweitert am Standort Esipovo seine Kapazitäten. Derzeit entsteht in der knapp 50 Kilometer nordwestlich von Moskau gelegenen Ortschaft ein neues Distributionszentrum. Als Generalunternehmer für alle intralogistischen Aufgaben und als Systemintegrator wurde die Hamburger Jungheinrich AG an Bord geholt. Das Hamburger Unternehmen ist weltweiter Anbieter integrierter Systemlösungen.



Fertigstellung 2017

In Esipovo errichtet Jungheinrich ein 15-gassigen Paletten-Hochregallager in Silobauweise mit insgesamt 210.000 Palettenplätzen. Das 200 Meter lange und 130 Meter breite Distributionszentrum von IKEA ist 45 Meter hoch und wird nach Fertigstellung Ende 2017 fördertechnisch an die bestehende Produktion der Tochtergesellschaft IKEA Industry angebunden.



Full-Service für Intralogistik

Jungheinrich gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Logistiksystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite. Die Jungheinrich-Aktie wird an allen deutschen Börsen gehandelt.



Veröffentlicht am: 11.01.2016