50 Jahre Produktion in Norderstedt

Norderstedt (em/mhp) Jungheinrich feierte am 30. Juni das 50. Jubiläum seines Werkes im schleswig-holsteinischen Norderstedt. Seit 1967 produziert der Hamburger Intralogistikexperte im Stadtteil Friedrichsgabe Flurförderzeuge und Lagertechnik für den Weltmarkt.



Mehr als 230 Millionen Euro hat der Konzern seitdem in das Werk direkt neben der AKN-Strecke Richtung Kaltenkirchen investiert. Auf 214.000 m2 montiert Jungheinrich hier Elektro-Hochhubwagen, Schubmaststapler und Niederhub-Kommissionierer. Allein 2016 liefen in Norderstedt 47.380 Jungheinrich- Fahrzeuge vom Band. Gemeinsam mit den Gesellschafterfamilien, Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern wurde der 50. Geburtstag des Jungheinrichwerks im Rahmen eines großen Familienfestes gefeiert.



Den Höhepunkt bildete die Enthüllung des 1 Millionsten Staplers durch die beiden Töchter des Firmengründers Dr. Friedrich Jungheinrich. „Mit 50 Jahren ist das Jungheinrich Werk Norderstedt älter als die Stadt Norderstedt selbst, die erst drei Jahre später gegründet wurde. Von Anfang an hat Jungheinrich hier auf strammes Wachstum gesetzt. Die Marke von eine Million produzierten Fahrzeugen ist Beleg für den Erfolg und die Bedeutung unseres ältesten Werkes außerhalb Hamburgs. Ohne den großartigen Einsatz aller am Standort in den vergangenen fünf Jahrzehnten wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen“, betont Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG.



Mit seinen rund 1.300 Beschäftigten ist die Jungheinrich Norderstedt AG & Co.KG heute einer der größten Arbeitgeber in Schleswig- Holstein. Rund 600 junge Menschen wurden seit 1967 in verschiedenen Lehrberufen bei Jungheinrich in Norderstedt ausgebildet. Mehr als die Hälfte davon ist bis heute bei Jungheinrich beschäftigt. „Die Qualifikation unserer Mitarbeiter sichert die Qualität unserer Produkte. Seit 50 Jahren setzt Jungheinrich in Norderstedt auf eine fundierte Ausbildung als Grundlage für den beruflichen und persönlichen Erfolg der hier arbeitenden Menschen“, fasst Nils Sander, Geschäftsleiter der Jungheinrich Norderstedt AG & Co.KG, zusammen.

Veröffentlicht am: 27.07.2017