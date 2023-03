Kaltenkirchen (em/mhp) Der Jungheinrich- Konzern hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und in allen wichtigen Kennzahlen ein starkes Wachstum erzielt. Wachstumstreiber war dabei insbesondere das Neugeschäft inklusive der Sparte „Logistiksysteme“. Bei Auftragseingang, Umsatz und Produktion sowie allen Ergebnisgrößen wurden neue Höchstwerte erzielt. Auch in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres wurden die wichtigen Kennzahlen deutlich gesteigert.



„2016 haben wir unseren starken Wachstumskurs fortgesetzt: Erstmalig haben wir sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang die 3-Mrd.-€-Marke übertroffen. Wir sind stärker als relevante Wettbewerber gewachsen und haben unseren Weltmarktanteil ausgebaut. Jungheinrich ist gut auf Kurs, sein strategisches Ziel für das Jahr 2020 zu erreichen. Das Konzernergebnis im Jahr 2016 wurde auf 154 Mio. € gesteigert. Jungheinrich hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich das Ergebnis für seine Aktionäre verbessert.



Der gute Auftragseingang zum Ende des vergangenen Jahres setzt sich 2017 fort und stimmt uns positiv auf das laufende erste Halbjahr. Auf Basis der guten Zahlen in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sollten wir bei der Fortsetzung dieser Entwicklung im Jahr 2017 einen Auftragseingang zwischen 3,4 und 3,5 Mrd. € sowie einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 3,3 und 3,4 Mrd. € erzielen können. Das EBIT für das laufende Geschäftsjahr sollte nach unserer Einschätzung zwischen 250 und 260 Mio. € liegen.“ so Hans-Georg Frey, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG.

Veröffentlicht am: 16.05.2017