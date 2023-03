Kaffeegenuss ganz neu erleben!

Pinneberg (em) Das neue Jahr hat begonnen und dennoch steht die Winterzeit vor der Tür. Man hält sich mehr und mehr im gemütlichen Zuhause auf und freut sich auf eine warme Tasse Kaffee. Ob beim geselligen Miteinander oder ganz relaxt alleine.



„Mit dem ESPRESSOMIXER bestimmen Sie, welche Bohnen in die Tüte kommen. Sie werden zum DJ Ihres eigenen Kaffees. Wie an einem Mischpult stellen Sie Ihren Kaffee zusammen – ganz nach Ihrem eigenen Geschmack“, so Oliver Baltzer, Geschäftsführer von ESPRESSOMIXER. „Aus sechs exklusiven Sorten wählen Sie Ihre ganz individuelle Mischung. So oder so heißt das Ergebnis: 100 Prozent Kaffeegenuss.“



Kaffee ist wie Musik

Aus drei mach eins! Erstens: das Leben so individuell wie möglich gestalten, zweitens: sich weltweit über soziale Plattformen vernetzen und drittens: die Liebe zur Kaffeekultur. Julia Schnell und Oliver Baltzer haben diese drei Komponenten in Einklang gebracht und zusammen mit dem gemeinsamen Freund und heutigem Geschäftspartner, Kaffeeröster Christian Haase, eine Geschäftsidee daraus entwickelt: den ESPRESSOMIXER. Die Start-up-Plattform widmet sich ganz dem Kaffee. Kaffeeproduzenten von absoluten Spitzenkaffees weihen in die Geheimnisse des schwarzen Goldes ein, Espresso-Sorten werden ausführlich vorgestellt und vor allem – das ist das Besondere – können diese eigens zusammengestellt und bestellt werden. „Was wäre der Start in den Tag ohne den würzig-aromatischen Duft eines frischen Kaffees? Ohne seine belebende, wohltuende Wirkung? Ohne seine Exotik, die uns für einen Moment abschalten und von anderen Ländern träumen lässt?“, so die Kaffeeexperten. „Guter Kaffee ist für uns eine Lebenseinstellung – und seit diesem Jahr auch eine neue Lebensaufgabe. Für uns ist Kaffee wie Musik. Dieses Gefühl möchten wir an die Kunden weitergeben und deswegen ist unsere Partnerrösterei mit Gold ausgezeichnet und für die Regionalität in Hamburg ansässig“, erzählt Julia Schnell.



Soziales Engagement

Das Team um Geschäftsführer und Ideengeber Oliver Baltzer hat sich vor Ort überzeugt und Filme über die Menschen dahinter gedreht. Das Ergebnis sind sechs ausgewählte Kaffeesorten von Plantagen, die mit dem Verkauf soziale Projekte in der Region unterstützen. „Als Kaffeeröster ist für uns die Entwicklung neuer Mischungen immer wieder spannend. An dieser Faszination möchten wir Sie mit dem ESPRESSOMIXER gerne teilhaben lassen. Wir vereinen handwerkliche Tradition mit den Möglichkeiten des Internets. So haben wir eine Vorauswahl an hochwertigen Sorten getroffen, die Kunden nach ihren Wünschen mixen können. Für eine ganz persönliche Kaffeeeigenmarke“, so Oliver Baltzer weiter. „Unsere ganze Leidenschaft gilt der kleinen Bohne mit großer Wirkung und den Menschen, die dieses Geschmackserlebnis möglich machen, unseren Partnern in den Kaffeeanbaugebieten.“ Das Team möchte etwas bewegen – das betrifft den Anspruch an hochwertigen Kaffee ebenso wie das soziale Engagement. Deshalb kommt der Verkauf der Espresso-Sorten auch Sozialprojekten in der Region zugute. Wer sich von diesem Produkt selbst überzeugen möchte, sollte sofort mit dem Mixen beginnen.



Foto: Oliver Baltzer, Julia Schnell und Christian Haase verkaufen Kaffeegenuss der ganz besonderen Art auf ihrem Onlineportal.

Veröffentlicht am: 06.02.2015