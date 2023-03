KAGEM 2015 - Kaltenkirchener Gewerbemesse

30.05.2015 | 10:00 Uhr | Kaltenkirchen Marktplatz | , 24568 Kaltenkirchen



Kaltenkirchen Marktplatz (em) Mit eigenem Strom unabhängiger machen

Energie wird immer teurer und nimmt einen immer größeren Anteil der monatlichen Fixkosten ein. Dass das so nicht so sein muss, können Besucher am Stand von STE Solarteam-Energiesysteme erleben. STE Solarteam-Energiesysteme GmbH, die künftig auch unter dem Label Enerix im Norden auftreten wird, bietet kompetente Fachberatung für Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher und Solarheizung, alles kombiniert mit einem umfangreichen Rundumservice um sich unabhängiger zu machen. STE Solarteam-Energiesysteme ist zudem der einzige Anbieter von neuen Windströmungsmodulen. Diese sind überall zB auf dem Hausdach zu installieren, ohne Baugenehmigung. Sie arbeiten völlig geräuschlos und produzieren auch nachts Strom. Manfred Rebmann und Geschäftsführer Dirk Niemann helfen gerne bei der Realisierung der eigenen Energiewende.





Veröffentlicht am: 27.05.2015